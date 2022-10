La Junta de Castilla y León "no paga el sueldo de septiembre en tiempo a los profesores interinos de Zamora". Es la denuncia que lanza el sindicato Ste Zamora, que esgrime el periplo de un profesor que "se pasa esperando todo el verano para saber su nuevo destino dado que la Junta espera a la última semana de agosto para publicarlos". En este sentido, "es a principios de septiembre cuando el personal interino asignado a cada centro empieza a desempeñar su trabajo pero no cobrará su sueldo por ese medio mes hasta finales de octubre". Según el sindicato, "la administración justifica que tiene un sistema de gestión de nóminas que cierra a quince días de cada mes y no tienen forma de comprobar que el personal asignado se incorpora al puesto".

Los profesores interinos de Zamora denuncian la “falta de transparencia” en las listas "Denigrante, intolerable e indignante" Según Ste Zamora, la Consejería de Educación y su sistema de nóminas "hacen que no cobres tu nómina de septiembre al finalizar dicho mes, lo que supone soportar la carga económica del mes de octubre con preocupación y es denigrante que después de realizar todos los periplos que solicita la Junta para ser docente aún tengas que afrontar una nueva incertidumbre, como vivir en octubre sin el pago del tiempo ya trabajado". Una situación que, a juicio del sindicato, "es intolerable e indignante", de ahí que insten a la administración regional a establecer "un nuevo procedimiento de pago de nóminas con alternativas más humanas para su personal interino".