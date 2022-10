La fuerte oposición vecinal y las alegaciones de los grupos municipales no han impedido que el entorno de la plaza de toros pase a ser zona azul. Desde ayer, todo el que quiera aparcar en el conglomerado formado por la calle de Condes de Alba y Aliste, la avenida de la plaza de Toros, la calle de la Guardia Civil, la calle de Santa Elena y la calle de la Amargura en su tramo más próximo al coso deberá pasar previamente por caja si lo hace en horario regulado. Son 141 plazas de estacionamiento que han sido trasladadas desde la zona centro, la más próxima al Mercado de Abastos, donde se han ejecutado obras para la construcción de la plataforma única. Las razones esgrimidas por la administración se resumen en que se trata de una zona con numerosas dotaciones no residenciales, aunque quienes viven en la zona sufrirán las consecuencias.

La nueva Zona 10 de aparcamiento regulado, que ha sido pintada recientemente para su puesta en funcionamiento en la jornada de ayer, se corresponde con las 141 plazas eliminadas en Cortinas de San Miguel, Magistral Romero, San Miguel, Brasa, Traviesa y Luis Ulloa Pereira. A ellas, el Ayuntamiento de Zamora ha añadido las ya desaparecidas tras el ensanchamiento de aceras en Condes de Alba y Aliste y a proyectos de similar calado ejecutados en Pablo Morillo y Fray Toribio de Motolinía. Una maniobra ampliamente criticada y que ha llevado a no pocos desencuentros con los vecinos y los partidos de oposición durante el periodo de tramitación.

Precisamente, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Zamora (Faveza) y la Asamblea Vecinal de Zamora (AVZ) iniciaron una recogida de firmas el pasado verano de 2021 para incluir en sus alegaciones al proyecto. Las organizaciones apuntaron que la reorganización de la zona azul era “injusta” y afectaba de manera directa a más de 6.000 personas que viven en la zona, aunque también a los zamoranos que acuden habitualmente al centro de salud de Santa Elena, a los colegios de la zona o a las oficinas municipales a realizar gestiones.

No obstante, esta última ha sido la razón principal esgrimida siempre por el Ayuntamiento de Zamora para colocar aquí y no en otro sitio las plazas de aparcamiento trasladadas. Desde el equipo de Gobierno han defendido que este lugar es “una zona donde se asientan numerosas dotaciones no residenciales y edificios de servicios públicos”, por lo que hace menos daño que en un espacio eminentemente residencial.