Los sindicatos alertan: el veinte por ciento de los trabajadores son pobres

El encarecimiento de prácticamente todos los bienes y servicios ha puesto en peligro la economía de los zamoranos. Son muchos los que atraviesan dificultades para llegar a fin de mes, incluso los trabajadores, que ven como mes a mes la inflación se come sus ahorros y recorta su capacidad adquisitiva, mientras sus sueldos se mantienen congelados en la misma cifra.

Con motivo del Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza, varios sindicatos denuncian que un 20,8% de los trabajadores está en situación de pobreza salarial.

El sueldo medio en Zamora es de 1.472 euros, por debajo de la media del país, que se sitúa en 1.751 y posiciona a la provincia entre las últimas de España en lo que a salario se refiere.

A esta realidad se suma la temporalidad de los contratos, los de tipo parcial y la incertidumbre, cada vez mayor, de un mercado laboral en el que escasean las oportunidades para la población. Como nota positiva, en la provincia se firmaron durante el mes de septiembre 1.546 contratos indefinidos, de los cuales 513 eran de jornada completa, 359 con jornada parcial y 674 fijos discontinuos, fruto de la reforma laboral.

Desde Comisiones Obreras señalan que es necesaria una subida de los salarios para que ningún trabajador tenga sueldos por debajo del límite de la pobreza. Por este motivo, instan a la Junta a convocar una mesa de Diálogo Social, que ya solicitaron a primeros de este mes, para abordar la situación. Aunque se muestran contrarios a pedir una subida del mismo calibre que el IPC, que supera el 10%, y consideran el 3,5% una buena cifra, comparten el reclamo de UGT, que afirma que sino se suben los salarios aumentará, todavía más, la pobreza de los trabajadores.

Además, sostienen que es necesario un cambio urgente de políticas y ven las medidas del BCE como “una mala estrategia que derivará en una restricción mayor de los recursos en los hogares”.

La diferencia de sueldo pone en peligro la economía de las mujeres

La brecha de género agudiza el riesgo de pobreza en las trabajadoras, que de media, en Zamora, cobran 2.840 euros menos al año. Dependiendo del sector, la diferencia se amplía notablemente. En el sector de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, la diferencia es de 2.641 euros; en el de industria extractiva, energía y agua, 7.834 euros; en el de la industria, 4.361 euros; en el de construcción y actividad inmobiliaria, 1.952 euros; en el de comercio, reparaciones y transporte, beuros; en el de información y comunicación, 9.252 euos; en el de entidades financieras y aseguradoras, 12.420 euros; en el de servicios a las empresas, 5.354 euros, en el de servicios sociales, 4.231 euros; y en otros servicios personales y de ocio, 2.055. Atendiendo a estos datos, poroporcionados por la Agencia Tributaria, la diferencia media salarial entre todos los sectores es de 5.416 euros.

Si se tiene en cuenta la diferencia salarial mensual, que oscila entre los 163 y los 1.035 euros, esta cuantía supone la diferencia, en muchos casos, entre llegar a fin de mes o no poder hacer frente a los gastos. Por otra parte, las medidas se plantean teniendo en cuenta el salario medio, sin embargo, dicha cifra no representa fielmente la realidad, puesto que si se tiene en cuenta la media de hombres y mujeres por separado, en todos los casos la de los varones es notablemente superior, por lo que dichas acciones no son suficientes para las trabajadoras, que ven en riesgo su independencia económica.

La edad y el sector, factores definitivos en el bolsillo de los asalariados

El sector en el que trabaje cada trabajador repercutirá directamente en su sueldo y, por ende, en sus posibilidades económicas. El sector de la agricultura, según los últimos datos de la Agencia Tributaria, tiene un salario medio de 10.697 euros al año; el de la industria extractiva de 25.568 euros; el de la industria de 18.319 euros; el de la construcción de 17.113 euros; el de comercio de 15.478 euros; el de información 22.028 euros; el de entidades financieras de 29.680 euros; el de servicios a empresas de 12.799 euros; y el de servicios sociales de 23.090 euros.

De la misma forma, la edad también juega un papel indiscutible en el poder adquisitivo de cada persona. En términos generales, los menores de 18 años cobran en Zamora en torno a 1.299 euros; los de edades comprendidas entre 18 a 25, 7.147 euros, que se habrá incrementado durante el último año debido a la subida del Salario Mínimo Interprofesional; entre 26 y 35 años, 14.374 euros; entre 36 y 45 años, 18.521; entre 46 y 55 años, 19.961 euros; entre 56 y 65 años, 21.396 euros; y, por último, los mayores de 65 años, 12.383 euros. De esta forma poder optar a comprar una vivienda o asumir responsabilidades como lo hacían generaciones pasadas, es verdaderamente complicado antes de cierta edad.