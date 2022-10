Hoy, 17 de octubre, comienza en Zamora la vacunación frente a la gripe para sistematizar la inmunización antigripal para los grupos sanitarios y población en general que así lo tienen recomendado por el sistema sanitario.

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Sanidad, ha contratado el suministro de 765.500 dosis antigripales, presupuestadas en 10.095.854 euros, de las cuales dispondrá un total de 60.930 dosis de la vacuna de la gripe para la provincia de Zamora.

Bajo el lema "La mejor protección para ti y para los que te rodean", la Junta tiene la intención de reforzar el mensaje y el convencimiento social de que la vacunación antigripal no sólo es una vía de protección individual sino que se confirma año tras año como elemento fundamental para el cuidado de la salud colectiva.

Cita previa para la vacuna

En cuanto a la hora de acceder a la vacunación, la Consejería de Sanidad recomienda hacerlo de forma escalonada y siempre de forma programada a través de la cita previa, cuyos cauces de solicitud son mediante vía telefónica o presencial a través del centro de salud de referencia; la aplicación ‘Sacyl Conecta’ y por la página web de Salud Castilla y León.

Cuando se accede a solicitar la cita previa para la vacunación se podrá optar por solo de la gripe, solo de la Covid o de ambas. Se inicia la vacunación el lunes y martes, 17 y 18 de octubre, con los ciudadanos mayores de 80 años primero, y después mayores de 60 años, así como a los grupos de riesgo en cada Zona Básica de Salud. En los Centros de Salud Urbanos, Benavente y Toro, se vacunará en horario de tarde.

Pacientes susceptibles de vacunarse

Para aumentar la captación de pacientes susceptibles de ser vacunados frente a la gripe, la propia receta electrónica incluye la indicación de vacuna antigripal o, bien dada la colaboración del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos de Castilla y León, se recordará a sus clientes si tienen recomendado vacunarse e informará sobre la conveniencia de hacerlo.

Los grupos a vacunar frente a la gripe los componen las personas de 60 años y más; adultos y niños mayores de seis meses que padezcan enfermedades crónicas -pulmonares, cardíacas, renales, hepáticas, oncológicas, neuromusculares graves, diabéticos, hipertensos, inmunodeprimidos, hemofilia y trastornos hemorrágicos crónicos, receptores de hemoderivados y transfusiones múltiples, fístula de líquido cefalorraquídeo, enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria crónica, etc.-; personas con discapacidad y/o déficit cognitivo -síndrome de Down, demencias, etc.-; pacientes crónicos de cualquier edad institucionalizados; niños y adolescentes, de entre seis meses y dieciocho años, que reciban tratamientos prolongados con ácido acetilsalicílico, por la posibilidad de desarrollar el síndrome de Reye tras la gripe; personas con obesidad mórbida -índice de masa corporal superior a 40-; y niños entre los seis meses y los dos años de edad, con antecedentes de prematuridad menor de 32 semanas.

Campaña de 2021

En la campaña anterior, Zamora inmunizó a 60.036 personas (35,43 %), por encima de la media regional. 734.125 castellanos y leoneses accedieron a la vacuna frente a la gripe, el 30,76 % de la población.