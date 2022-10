La personal Golondrina de Anselmo Esteban

Su rostro se transforma cuando habla de sus caprichos, un proyecto que el pintor Anselmo Esteban ha horneado a fuego lento y con el que tributa un homenaje a La Golondrina de Antonio Pedrero y a quienes le han ayudado a lo largo de su trayectoria pictórica. “He pintado a gentes de las artes, de la Semana Santa... a familia, profesores, amigos, pero, sobre todo, a mis amigos” sentencia con alegría al ver por fin colgado la obra “24 capricho+1”, el gran cuadro en la sala de exposiciones de la Encarnación, donde desde el viernes reúne en “Estilos y pasiones” una treintena de creaciones pictóricas efectuadas en los últimos tres años empleando distintas temáticas y técnicas.

El pintor ofrece su reinterpretación del mítico cuadro de La Golondrina de Antonio Pedrero. “Le planteé el proyecto a él (a Pedrero) y le pareció una idea divertida” testimonia Esteban, quien tuvo muy claro desde el primer momento el lugar que iban a ocupar tanto el pintor Pedrero, que aparece sonriendo, y el cantaor, Manuel Sadia, del grupo Cepa y Sarmiento.

La lista de inmortalizados la completan personas relacionadas la Semana Santa de la capital, entre otros Óscar Antón, Horacio Navas o José Luis Herrero; diversos artistas, como el fallecido recientemente Carlos San Gregorio, Segis Arribas o Pablo Sáez o fotógrafos, como Jesús Salvador o Pedro Barrios, el restaurador Alfonso Meneses o varios de los hermanos de Esteban. Los retratados se señalan en la pieza mientras que su autor apunta, esbozando una sonrisa, que “incluso una persona me ha preguntado que por qué no le he incluido”.

Esteban ha situado su particular retrato costumbrista en Los Caprichos de Meneses por ser “un sitio que me gusta” y por su cercanía con el emplazamiento que ocupó tiempo atrás el bar de La Golondrina.

Al lado del cuadro de gran formato se encuentran el primer boceto que Esteban efectuó. “Fue una prueba para comprobar si era factible estéticamente. Se lo enseñé a Antonio Pedrero que me indicó las deficiencias y aquellos aspectos que podía mejorar”, describe el artista.

Entre las curiosidades de la pintura figuran que en la obra aparecen inmortalizadas personas que no se conocen. “Por la pandemia no hemos podido quedar nunca todos y he tenido que hacer un auténtico puzle recurriendo a fotos en muchos casos”, atestigua Anselmo Esteban que hasta ha tenido que cambiar la organización de su estudio para encarar la realización de este cuadro, su obra “más personal” hasta el momento

Pero “Estilos y pasiones” encierra mucho más. Anselmo Esteban reúne obras centradas temáticamente en Zamora, como el cimborrio de la Catedral o un bello detalle de la fachada de estación de tren, donde da cuenta de su dominio del dibujo; varios paisajes tanto de la capital como de Puebla. El autor muy semanasantero, dedica varias piezas a esta temática, desde los rostros de las dos imágenes de la Resurrección, hechos con lapiceros de colores, el de la Virgen de la Concha, cada uno de ellos acompañados de un pequeño texto escrito por un amigo del pintor. La muestra también ofrece, hasta el 30 de octubre, la oportunidad de descubrir la vertiente más abstracta o su pasión por la música con varios retratos de Freddie Mercury o uno del mítico Churri.