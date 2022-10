Laura Rivera, concejala en el Ayuntamiento de Zamora, acudirá a las jornadas sobre cáncer de mama, organizadas por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.

–La pandemia supuso un parón en los diagnósticos, ¿cree que han empezado a recuperarse las cifras de pruebas previas al virus?

–Los datos de organismos oficiales y de asociaciones contra el cáncer demuestran que hubo un parón en los años duros de la pandemia, y que esto supuso disminución de las pruebas y detección del cáncer en estadios más avanzados. Los mismos datos dicen que ahora se ha empezado a recuperar las cifras anteriores. Pero desde esta provincia, lo que quiero resaltar es la dificultad añadida de las mujeres de la zona rural para acceder a estas pruebas. Por razones evidentes de falta de comunicaciones: desde los problemas para pedir cita telematica porque no hay internet, hasta la falta de transporte público para ir hacerse una mamografía, por ejemplo. Pero sobre todo por la falta de personal sanitario en los pueblos, con consultorios que siguen cerrados o no se han vuelto a abrir con la periodicidad de antes de la pandemia. Porque para la población rural, la detección del cáncer empieza con la presencia de su médico de familia.

–Desde el Ayuntamiento de Zamora se está trabajando en que la enfermedad se enfrente con perspectiva de género ¿cuál es el motivo?

–En el caso del cáncer de mama la perspectiva de género es obligada por dos razones. La primera porque los datos confirman que somos las mujeres quienes sufrimos en mayor medida esta enfermedad. Y segunda, por la relevancia social que se les da a las mamas en las mujeres, y también en un doble sentido: el del rol biológico y también socialmente asociado a la mujer de la maternidad, y con ella la alimentación o amamantamiento; y porque a los pechos (no a las mamas, ojo con el lenguaje) se les da gran relevancia en la imagen estética de las mujeres. Y por ello cuando hay que llegar a una mastectomía, al miedo a la operación se añade la sensación de estar menos guapa, ¡y hasta de ser menos mujer!

–El rol de la mujer sigue estando socialmente ligado al cuidado de la familia, ¿qué sucede cuando ella está enferma?

–Precisamente porque las mujeres no sólo representamos el rol de cuidado en la familia sino que la cuidamos en la realidad del día a día, cuando estamos enfermas llegamos a sentirnos culpables por no poder estar a la altura del papel asignado, y eso nos puede llevar a una tristeza o preocupación añadida. Al dolor y el miedo, se une la responsabilidad de no poder cuidar a la familia. ¿Qué va a ser de nuestra familia? Pues lo que acaba siendo: que salen adelante asumiendo una responsabilidad que se nos había asignado ¡Y demuestra que son capaces hasta de cuidarnos! ¿Qué aprendemos las mujeres? Que no somos imprescindibles en el cuidado, y sobre todo aprendemos a dejarnos cuidar por el resto de la familia. Que sabe hacerlo tan bien como nosotras.

–¿Cree que las nuevas generaciones acabarán por romper con ese rol social?

–Siempre he creído que las generaciones más jóvenes van a poder construir un mundo más igual, donde se compartirán los cuidados que se han asignado culturalmente a las mujeres. Pero creo que no debemos bajar la guardia desde toda la sociedad. Porque quiero alertar de la influencia de algunos partidos políticos que están ganando terreno en la aceptación social a costa de quitar ese terreno hacia la igualdad ganado a pulso por las mujeres. Y que quieren reforzar el papel tradicional de la mujer reina de su casa y dedicada a sus funciones prioritarias de buena esposa y mejor madre. Un papel por otra parte, en el caso del cuidado de los hijos que, por ser tan gratificante y maravilloso, los hombres no deberían perderse. ¡Claro que se romperá pacíficamente ese rol social asignado a las mujeres! Porque las mujeres no nos rendimos y las causas que defendemos, cuando son justas, salen adelante.

–¿Qué programas está llevando a cabo la concejalía en materia de igualdad?

–Con más o menos resultados, la igualdad es un objetivo de todas las concejalías de este ayuntamiento, como no puede ser de otra manera en una corporación de mayoría de izquierda unida: una ciudad con más espacios cercanos para la infancia y las personas mayores, o puntuar más los cursos de igualdad en las oposiciones o concursos, por poner dos ejemplos, no son responsabilidad sólo de la concejalía de igualdad.

Desde la concejalía se trabaja para llegar a los centros educativos, a las sedes de las asociaciones vecinales y de asociaciones de todo tipo, realizando actividades que promueven la igualdad desde la creatividad y de manera activa. Para tener idea del trabajo, sólo hasta el mes de agosto se han realizado más de veinte actividades diferentes (repetidas en distintas fechas y lugares) con una asistencia de 1239 participantes.

Con el hilo conductor de la igualdad, la temática es muy diversa y dirigida a todos los colectivos: a mujeres, como los cursos de defensa personal femenina; para la gente más joven, a través del juego, la lectura, el teatro, la música y la ecoigualdad; para todos y todas, como el control de ansiedad o el acceso a las nuevas tecnologías, que también supone una brecha. Quiero destacar que un objetivo de las actividades es dar visibilidad a las mujeres mediante el conocimiento de su actividad, y hacer visibles sus problemas como en la jornada de trata y explotación sexual.