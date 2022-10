El consejero portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo no proporcionó fecha para la aplicación del 25% adicional de descuento para los abonos de los viajeros recurrentes de las líneas del AVE, entre otras la de Zamora a Madrid, aunque aseguró que la intención de la administración autonómica es hacerlo “cuanto antes, en cuanto se pueda”.

Carriedo explicó que “pedimos la declaración de la obligación de servicio público” para esta u otras líneas férreas de la comunidad, y una vez el Gobierno ha anunciado la concesión hay que esperar a que esa decisión se haga efectiva en el Boletín Oficial del Estado para que se pueda poner en marcha. Paralelamente se está esperando a que Renfe “de el visto bueno” al convenio que ha de suscribir con la Junta y el descuento adicional podría ponerse en marcha.

No dio plazos, pero el portavoz autonómico estima que no debería tardar mucho. También dejó claro que la espera no se debe a falta de voluntad de la Junta, sino a unos requisitos que no dependen de la Administración Autonómica. En todo caso reiteró su deseo de que la medida se articule “cuanto antes” ya que la Junta está dispuesta a llevar a la práctica su compromiso en cuanto sea posible.

AVE a Alicante

El AVE directo que comunica Orense y Zamora con Alicante cumple este jueves su primer mes en circulación habiendo transportado a 32.000 viajeros en este periodo. Esto significa que, de media, unos 1.100 pasajeros han viajado cada día en este nuevo servicio. El crecimiento de viajeros gracias a este nuevo servicio directo es del 219% más que con las distintas opciones con enlace en Madrid existentes hasta el momento.

De todos los viajeros, una media del 7% utiliza este servicio AVE como tren pasante, es decir, para llegar a destinos más allá de Madrid en uno u otro sentido, favoreciendo la movilidad entre Galicia, Zamora con Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana.

Renfe puso en circulación el 13 de septiembre dos frecuencias diarias AVE transversales, una por sentido, para viajar entre Ourense y Alicante de forma directa sin necesidad de hacer transbordo desde la estación de Madrid-Chamartín Clara Campoamor a la estación Madrid-Atocha, realizando el viaje en el mismo tren desde origen hasta destino.

El tren AVE con salida de Ourense a las 16:25 horas y paso por Zamora a las 17:36, prolonga su recorrido hasta Alicante, estación a la que llega a las 21:21 horas. En sentido inverso, el AVE sale de Alicante a las 7:10, con paso por Zamora a las 11:10 y llega a Ourense a las 12:20 horas.

El servicio AVE y el paso por el nuevo túnel entre Chamartín y Atocha con parada única en la estación Madrid Chamartín, logran ahorros de tiempo importantes en la duración del viaje con trayectos muy competitivos para unir Ourense y Zamora con Madrid, Cuenca, Albacete, Villena AV y Alicante. El mejor tiempo de viaje de todas las relaciones entre Ourense y Alicante está en 4 horas y 56 minutos, y entre Zamora y Alicante en 3 horas y 45 minutos.

Primera conexión sin transbordo

Con tan solo un mes en funcionamiento, y fuera ya de la temporada alta estival, este servicio AVE pasante Ourense-Zamora-Alicante ha supuesto un importante crecimiento del 219% más de viajeros que en el mismo periodo de 2021 hicieron uso de las combinaciones existentes para llegar a Alicante, principalmente mediante enlaces a través de Madrid, en los que era necesario cambiar de estación entre Puerta de Atocha y Chamartín.

Este incremento demuestra el interés de los viajeros por el AVE directo como medio de transporte para llegar desde Galicia y Zamora al Mediterráneo.