Tele de pago para los enfermos de Zamora

“Quería poner una queja por el desastre que hay en el hospital de Zamora, sobre todo en las televisiones de las habitaciones. Te hacen meter cuatro euros para 24 horas y no sale la pantalla, es un cuadrito chiquitín que a la persona solo se le ve la cabeza, no se le ve más. La mayoría de las veces te traga el dinero y no sale nada, no se ve, y está las 24 horas corriendo, incluso cuando de noche no la tienes enchufada”. Así se explica Pilar Requejo, de Puebla de Sanabria, que ha estado ocho días de acompañante de su marido, ingresado en el hospital Virgen de la Concha.

Relacionadas El Hospital Virgen de la Concha de Zamora contará con tres nuevos TAC