La Guardia Civil defiende su labor en los fuegos y apela a la fortaleza de Zamora

Los incendios de la Sierra de la Culebra y de Losacio han dejado una profunda huella de dolor y rabia en la provincia, y han marcado a todas aquellas personas que han compartido el sufrimiento de los afectados, pero también han servido para valorar la labor de los profesionales que aparecen para proteger a los vecinos cuando las cosas se tuercen. En aquellos instantes oscuros, siempre estuvo la Guardia Civil y así lo quiso recordar este miércoles, en el acto del Día del Pilar, el jefe de la Comandancia de Zamora, el teniente coronel Héctor David Pulido.

En su discurso en la plaza de la Marina, el responsable de la Benemérita elogió el comportamiento de su gente tras asegurar que toda la Guardia Civil sintió como propios los daños causados por las llamas, particularmente el dolor provocado por las muertes de Daniel Gullón, Victoriano Antón y Eugenio Ratón: “He sido testigo de la vocación de servicio de los compañeros. Fueron muchos los que se incorporaron de sus vacaciones o de sus días de descanso para colaborar, y no sé cuántas veces he tenido que decirles que se marcharan a descansar, pero no se querían ir sabiendo que se quemaba el monte de sus vecinos; su monte”, repasó el teniente coronel.

Ante una plaza abarrotada, y con presencia de militares y miembros de la Guardia Nacional Republicana de Portugal, Pulido recordó el papel de la Guardia Civil en los desalojos y en los realojos, en los cortes de carreteras o en los avisos realizados cuando el fuego suponía un peligro: “No esperaba menos de vosotros y no podía pedir más”, reconoció el responsable de la Comandancia, en referencia a sus subordinados.

Más allá de eso, Pulido citó algunas de las actuaciones destacadas llevadas a cabo durante el año y destacó la colaboración con otros cuerpos, como la que permitió la detención en Zamora capital de dos peligrosos delincuentes portugueses en verano.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, incidió en la importancia de recuperar la fiesta en la calle junto a los “héroes sin capa” de la Guardia Civil, a quienes elogió también por “jugarse la vida y doblar turnos” para trabajar en “los devastadores incendios” padecidos por la provincia. El representante del Ejecutivo señaló el papel “esencial” de la Benemérita en el funcionamiento del Estado, y remarcó sobre todo su tarea en el medio rural.

Un dardo a Vox

Además, Blanco hizo una referencia velada a Vox, al criticar “los discursos y alocuciones que buscan romper el consenso institucional” en relación a la violencia de género, a la par que quiso destacar “la labor encomiable de la Guardia Civil en la protección de las víctimas”. El subdelegado concluyó con un mensaje de respaldo inequívoco a la tarea “entregada” de todos los agentes de la Benemérita.

Ovación en los homenajes y emoción en el recuerdo a los que se fueron

Más allá de las palabras de las autoridades y de toda la pompa que rodea habitualmente a este tipo de actos, el retorno de la celebración del Día del Pilar a La Marina sirvió para homenajear a los miembros destacados de la Benemérita durante el último año y también para hacer memoria y reconocer el valor de quienes precedieron a los que ahora visten el uniforme. Quizá, el instante más especial se produjo durante la entrega de la placa a Agustín López Juárez.

El guardia civil retirado recibió el aplauso unánime del público, el reconocimiento del subdelegado y del teniente coronel y la admiración de todos los que hoy forman parte de la familia benemérita en Zamora. De entre todos los presentes, el más orgulloso era su propio nieto, Pablo López, el capitán del Cuerpo Jurídico Militar que le llevó del brazo hasta el centro de la escena.

Más allá de Agustín López Juárez, otros miembros de la Guardia Civil recibieron los habituales homenajes del 12 de octubre, tras oír con emoción los acordes del himno nacional. Ya después de los discursos, se produjo la habitual ofrenda floral mientras los presentes escuchaban al coro de la Tercera Caída, que acudió para interpretar la canción “La muerte no es el final”. El himno de la Benemérita también tuvo un hueco en una celebración que concluyó con un pequeño desfile de los uniformados por las calles cercanas.