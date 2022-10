El término ‘Silver Economy’ es una de las voces que con mayor fuerza ha irrumpido en la actualidad informativa de Zamora en los últimos años. La “economía plateada”, en referencia a la atención de cuidados de las personas mayores, es la principal estrategia de Francisco Requejo para la lucha contra la despoblación en la provincia. Una apuesta encarrilada por hacer de Zamora un referente en servicios para la tercera edad a la que el pasado mes de septiembre le salió otro duro “competidor” convirtiendo a Zamora también en epicentro, pero en esta ocasión, del queso: Fromago. El presidente de la Diputación de Zamora hace balance de los proyectos recientes y de las obras futuras.

—Desde que comenzó en política siempre ha propuesto la celebración de una Feria del Queso que, tras años de empeño, el pasado mes de septiembre se hacía realidad con gran éxito. ¿Qué sintió tras su celebración?

—Satisfacción por el trabajo bien hecho. Ha habido mucha gente que ha trabajado muy duro para que la feria fuese una realidad y fue todo un éxito, no solo a nivel lúdico, que también: contamos con la afluencia de muchísima gente en la calle; pero también a nivel de ventas ya que los productores lograron vender casi prácticamente toda la producción que trajeron. También funcionó muy bien la logística. Tengo que dar las gracias a la gente de Zamora que salió a la calle, participó, disfrutó y que también compró en una situación económica compleja. Fromago realzó el orgullo de sentirnos zamoranos, de sentir que podemos sacar las cosas adelante y de que si nos unimos y hacemos las cosas bien, tenemos muchísimas potencialidades para demostrar al mundo. Ya pensamos en empezar a trabajar en la edición de 2024.

—¿Hacen falta más ‘Fromagos’ en Zamora?

—Hace falta creer más en nosotros. Siempre lo he dicho: creo que tenemos muchísimas potencialidades, tenemos un sector agroalimentario y un patrimonio cultural que mostrar no solo en la capital, sino también en la provincia. Tenemos gente emprendedora en Zamora y lamentablemente también fuera de ella a la que tenemos que intentar volver a traer aquí dándole esa seguridad y servicios que puedan tener, darles un trabajo digno. Estamos trabajando en un parque tecnológico muy importante dentro de la estrategia ‘Silver Economy’.

—Es su mayor aliada en la lucha contra la despoblación.

—Sí, es la principal estrategia. Es por la que hemos apostado. No solo queremos dar mejores cuidados a nuestros mayores, sino que queremos ser un referente para que esa gente joven pueda venir a trabajar a su provincia y se puedan asentar con empresas dedicadas al ámbito tecnológico.

—¿Cuándo abrirá sus puertas el parque tecnológico de La Aldehuela?

—Prácticamente lo tenemos ya lleno de empresas que van a trabajar en ese ámbito de la 'Silver Economy’ o relacionada con ella. Nuestra intención es abrirlo a finales de año o principios de 2023.

—¿Cómo está funcionando la experiencia piloto de cuidados en Villafáfila?

—Está siendo un éxito total, la gente está muy contenta. De esa debilidad que tenemos, despoblacional y de gente mayor, queríamos hacer una fortaleza.

—En materia de lucha contra la despoblación también continúa el trabajo en mantenimiento de servicios básicos. Pero, ¿qué se está haciendo para atraer nuevos habitantes?

—Estamos trabajando en varios proyectos como el plan de incorporar alumnos egresados de la Universidad de Salamanca a ayuntamientos. Para nosotros es imprescindible que la gente joven conozca el medio rural, trabaje en él y dé soporte a ayuntamientos que lo necesiten. Desde el área de Emprendimiento de la Diputación de Zamora hemos aumentado de 100.000 a 500.000 euros las ayudas a los emprendedores, ya no solo a los que inician el negocio, que es muy importante, sino también a los que tienen ya un negocio, para que lo puedan modernizar. Hemos mejorado muchísimo las comunicaciones por carretera, el área de Obras ha hecho un trabajo extraordinario, el área de Medio Ambiente con la depuración también, estamos trabajando ahora en los municipios de 500 hacia abajo o equivalentes porque son los mayores de nuestra provincia, queremos dar facilidades a la gente que quiera venir a Zamora. Tenemos que mejorar el tema de Internet si queremos que la gente teletrabaje. No depende de nosotros, pero yo sí pido a la Administración que le compete que sea muchísimo más ágil. Si no tenemos buenos servicios, lógicamente la gente no se va a quedar en nuestra provincia. Y la declaración de Obligación de Servicio Público del tren será una extraordinaria noticia.

—Ese vaciamiento de los pueblos también ha puesto de manifiesto el abandono del monte y el peligro que conlleva. Tras los devastadores incendios de este verano en Zamora, parece que la mejora en los servicios de extinción es urgente. ¿En qué punto está el nuevo Parque de Bomberos de la Diputación?

—Estamos comenzando las obras. Esperamos que el año que viene antes de que termine el mandato sea una realidad con el fin de cubrir mejor las necesidades de nuestros municipios para que no vuelvan a pasar estos hechos tan lamentables. Con estos incendios, creo que todas las administraciones nos hemos dado cuenta de que hay que hacer las cosas mejor y trabajar primero en la prevención.

—Además de la declaración de Obligación de Servicio Público del tren, los Presupuestos Generales del Estado incluyen una partida para Monte la Reina. ¿Cuándo será una realidad?

—Nosotros lo hemos dicho alto y claro: cuando necesiten esa ayuda, nosotros contribuiremos a ello. Pero es un tema del Estado y el Estado debe de poner el dinero, están muy bien esos 20 millones de euros pero a mí no me preocupa que pongan 20, 30, 40 ó 60, el problema es de ejecución. Los trabajos van muy lentos, parece que están moviendo tierras, pero necesitamos también muchísima más agilidad. Respecto a los PGE, yo creo que no son los presupuestos que deberíamos tener para una provincia como Zamora con tantas necesidades.

—¿Qué pasa con la biorrefinería de Barcial del Barco?

—Nosotros lo que hemos hecho es adquirir los terrenos, son de la Diputación. El siguiente paso era cedérselo a los promotores. Los promotores nos han dicho que de momento no se los cedamos hasta que arreglen los problemas que tienen. Si esto no es así, el 6 de enero el proceso se revierte. La Diputación recuperaría el dinero y los terrenos volverían a Ecobarcial. Hemos trabajado muchísimo para que sea una realidad y me sorprende que ahora muchos grupos políticos nos protesten o nos echen la culpa de que no estemos haciendo nada. Yo quiero recordar que la ministra vino en la campaña de las elecciones de la Junta de Castilla y León a Zamora y prometió ayuda para este proyecto. La ayuda real tiene que venir de instituciones como la Junta o como el Gobierno. Nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer, ayudarles, impulsarles e incluso comprarles los terrenos para que ellos tengan la posibilidad de instalarse. Es un proyecto en el que yo sigo creyendo porque sería muy beneficioso para Zamora.

—¿La Casa de Zamora en Madrid ya ejerce como embajada de la provincia en Gran Vía?

—Así es. Está haciendo un trabajo extraordinario. Yo tengo relación personal excelente con los directivos. Vamos a externalizar la gerencia porque tenemos muchas presentaciones, mucho trabajo. Madrid es nuestro mercado más cercano potencial.

—¿Qué otros proyectos se están llevando a cabo?

—Vamos a intentar ejecutar todos los que podamos. Nos queda poco tiempo y la pandemia nos ralentizó un poquito el trabajo. Vamos a empezar las obras en el recinto del Tránsito el día 19, allí queremos hacer un centro multifuncional para dar un espacio digno a cualquier asociación.

—¿Qué balance general hace?

—Estamos contentos del trabajo que hemos hecho. En cuatro años tampoco te da tiempo a sacar muchas cosas adelante, pero hemos logrado situar a Zamora en el mapa mundial con Fromago y vamos a dejar implementada nuestra estrategia ‘Silver’ que es fundamental. Como empresario que soy, entiendo a la gente y me gustaría eliminar más trámites burocráticos. Tenemos que agilizarlos y esperamos que quien venga, o si estamos nosotros, que se pueda llevar a cabo.