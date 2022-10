Zamora sigue la estela de Europa sentando las bases para construir una ciudad del futuro con mayor protagonismo del peatón y una movilidad más sostenible. Mientras tanto, las obras en la capital pisan el acelerador tras las “retenciones” provocadas por la pandemia y la escalada de precios. El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, repasa los proyectos en curso.

“Llevaremos el proyecto de ampliación de aceras a los barrios de La Candelaria, San Lázaro y Pinilla”

—Zamora es una ciudad en obras, sobre todo de ampliación de aceras y reordenación del tráfico en entornos escolares. ¿Cuál es el objetivo del Plan de Movilidad Urbana Sostenible?

—Lo que se viene haciendo en toda Europa y en toda España: la nueva filosofía de la movilidad, es decir, reducir coches en superficie circulando por la ciudad y aumentar los espacios peatonales. Nos estamos centrando en colegios públicos, en las aceras del centro que llamamos zonas de bajas emisiones. Hemos quitado plazas de ORA y las hemos trasladado a otros sitios. Hemos solicitado a Europa otros tres proyectos para ampliar las aceras de Candelaria, San Lázaro y Pinilla por un valor total de 1.300.000 euros, pero ya sea con dinero europeo o no, las vamos a hacer igual. El objetivo de esto, unido al futuro aparcamiento subterráneo en la antigua estación de autobuses y otro que estamos estudiando entre el eje comercial de Santa Clara - San Torcuato - Plaza Mayor hacia el río, por la zona de La Horta, es quitar coches circulando, hacer aparcamientos disuasorios o meterlos en subterráneo y hacer una ciudad más peatonal y más amable para pasear, sobre todo pensando en el turismo.

“Se retrasará seis meses, pero el parque de Bomberos tiene un proyecto y se va a hacer”

—Para avanzar en ese recién anunciado aparcamiento en la antigua estación de autobuses, primero será necesaria la construcción del nuevo parque de Bomberos. ¿Se iniciarán las obras en el plazo previsto?

—No hay que ocultar que las cosas en el parque de Bomberos no van bien. Se ha licitado dos veces y esta segunda yo creo que al 90% va a quedar otra vez desierta. Lo estamos gestionando con la empresa, pero estamos sufriendo un momento muy especial en la construcción por la guerra de Ucrania, la subida de la electricidad, de los materiales y todas las consecuencias, entonces lo que empezó costando dos millones trescientos mil euros, con tres millones es muy posible que quede desierta y haya que poner cuatro millones. ¿Cuándo va a parar esto? No sabría yo decir, pero es culpa de las circunstancias que están surgiendo. Lo licitaremos otra vez y puede retrasarse todo seis meses. Se retrasará seis meses, pero el parque de Bomberos tiene un proyecto y se va a hacer.

"La obra del Banco de España con la nueva dotación económica que tiene de 2.600.000 euros no puede fracasar, es imposible"

—Una de las obras que más guerra ha dado parece que ya ve la luz: el traslado de la Policía Municipal y Archivo a la antigua sede del Banco de España.

—Ya hemos aprobado el proyecto y saldrá en la Plataforma de Contratación no tardando mucho, parece que va viendo la luz con más dinero. En este segundo mandato creo que todas las administraciones locales hemos tenido “mala suerte”: hemos tenido nada más empezar la pandemia y ahora al acabar el desabastecimiento de materiales y crisis internacional que nos está provocando a todos la paralización de algunas obras. También es verdad que la obra del Banco de España entra en el contexto de que es un proyecto mal hecho de 2014 que heredamos, pero se nos ha juntado la situación actual. Yo creo que con la nueva dotación económica que tiene de 2.600.000 euros no puede fracasar, es imposible.

"Cambiar de ubicación del proyecto del Museo de Baltasar Lobo sería dilatar la solución otros diez años y eso es inasumible"

—Es otro de los proyectos “encadenados”: del traslado de la Policía Municipal depende la mudanza del Museo de Baltasar Lobo. ¿O finalmente se elegirá una ubicación distinta para la obra del escultor?

—Nosotros seguimos con la idea de ubicar el Museo de Baltasar Lobo en la Policía Municipal. Son otros grupos los que han cambiado de idea, nosotros la vamos a mantener porque cualquier otra solución de las que se han propuesto —otra vez el Castillo, la sede central de Caja Duero en Santa Clara, el Banco de España, el Consultivo— sería dilatar el proyecto otros diez años y eso es inasumible.

—En los Presupuestos Generales del Estado no aparece consignada ninguna partida para la rehabilitación de la muralla. ¿Esta ausencia de fondos compromete la obra?

—Aquí hubo un compromiso muy claro del Gobierno actual con el tema de la muralla. Pensando bien creo que, aunque no aparezca ahora, estará en el presupuesto de 2022 y se podrá incorporar al presupuesto de 2023, pero no soy yo quien tiene que decirlo. De todos modos, a mí un millón y medio o dos me parece una cantidad muy muy insuficiente. El propio Plan Director de la Muralla que ha hecho el Estado solo para la muralla de Zamora en el plazo de diez años se contemplan treinta millones de euros y esto nunca se ha comentado, pero si para diez años son treinta millones, es muy complicado que no vayamos a un ritmo de tres millones por año, es insuficiente.

—No obstante, el proceso de liberación continúa con nuevos derribos.

—Nosotros seguimos avanzando en la liberación y en el proyecto de ajardinamiento junto a la muralla para hacer un paseo extraordinario entre la Puerta de la Feria y el Sillón de la Reina.

"Nosotros cuando entramos aquí en 2015 todas las estanterías de proyectos estaban vacías, no había absolutamente nada"

—¿La reanudación de las obras en la trasera del Ayuntamiento sigue en manos de Patrimonio?

—En el plazo de no más de veinte días aprobaremos el proyecto que ha hecho Pedro Lucas del Teso. Hemos llegado a un acuerdo con la comisión de Patrimonio para dejar visible los restos arqueológicos y poder hacer el edificio. Es verdad que todo se nos va retrasando más de la cuenta, pero vamos avanzando en todos los temas.

—¿Cuándo veremos los puestos del Mercado de Abastos en La Marina que supondrán el inicio de la rehabilitación del edificio modernista?

—Una cosa es la obra del Mercado de Abastos que cuesta casi seis millones y otra es el mercado provisional que vamos a instalar en La Marina, que cuesta algo más de un millón. Va a ser una instalación que va a durar lo que duren las obras, unos dos años. El proyecto de la obra de los seis millones ya lo tenemos aprobado en el Ayuntamiento y el mercado provisional estamos a punto de aprobarlo. Confío en que antes de terminar el mandato esté totalmente encarrilado ya.

—¿Queda poco para ver el actual Museo de Semana Santa en pie?

—Tienen licencia para todo ya, el derribo es inminente.

—¿Qué otros proyectos están en marcha?

—El Centro Cívico tendrá licencia en el mes de noviembre, está presentado el proyecto cofinanciado por Ayuntamiento y Junta, y las obras tienen que empezar como muy tarde en enero. Vamos a tener una campaña electoral muy atractiva porque la ciudad va a estar llena de obras por el retraso de la pandemia.

“Encareciéndose muchas cosas mucho, hemos logrado mantener una economía y lograr incluso un ahorro”

—¿El futuro de muchas dependerá de lo que deparen las urnas?

—Quizá el Museo de Baltasar Lobo porque cada uno propone una cosa diferente, pero todo lo demás lo aceptan, son obras positivas para la ciudad. Nosotros cuando entramos aquí en 2015 todas las estanterías de proyectos estaban vacías, no había absolutamente nada y nosotros vamos a dejar un Ayuntamiento económicamente bien, ocho años sin subir los tributos salvo el 2% del impuesto de circulación, nada más, es lo único que se ha subido. Hemos aguantado muy bien el tirón, con unas circunstancias muy especiales: la Ayuda a Domicilio se ha multiplicado por tres, el contrato de basuras que ya está ejerciéndose vale un millón más, el de Parques y Jardines que va a empezar ya cuesta medio millón más… es decir, encareciéndose muchas cosas mucho, hemos logrado mantener una economía y lograr incluso un ahorro: gestión económica buena y nivel de obras muy aceptable.