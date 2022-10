El Z! Live Rock vuelve a Zamora los días 8, 9 y 10 de junio de 2023, y lo hace con el cartel más ambicioso de sus ocho años de trayectoria, confirmando un cabeza de cartel de la talla de Helloween. Llegarán a Zamora con un show de producción completa presentando, por primera vez al aire libre en la península, su último y aclamado disco, además de ofrecer un repaso a toda la trayectoria de la banda aprovechando su increíble nueva formación.

Nueva época dorada de una superbanda

Los alemanes están viviendo una nueva época dorada tras la reincorporación a la banda de Kai Hansen y Michael Kiske. "Con ellos se forjó la leyenda de Helloween a mediados de los 80 y su regreso está marcando una nueva etapa en la que se unen presente y pasado, recuperando la esencia que les llevó a crear dos de los discos más influyentes del power metal como Walls Of Jericho y The Keeper Of The Seven Keys, sin olvidar la que les mantendría en lo más alto del género a finales de los noventa ya con Andi Deris a las voces", explican los organizadores del Z! Live. Michael Weikath y Markus Grosskopf son el pegamento que une a Helloween desde su formación en 1984 y junto con los últimos en unirse, a principios de los 2000, Sascha Gerstner y Dani Löble, completan una superbanda de siete grandes músicos, que saben aprovechar al máximo esta formación con tres vocalistas y tres guitarras tanto en el estudio como en sus arrolladores directos.

Próximo cambio de ubicación

La incorporación de los alemanes al cartel del Z! Live Rock supone un gran salto en el crecimiento del festival, y según informan desde la organización, “vendrá acompañado de un cambio de ubicación a un recinto de mayor capacidad, de manera que se puedan seguir manteniendo las condiciones de comodidad que han caracterizado al Z! Live durante estos años, aumentando también los espacios dedicados al descanso, mejorando la oferta culinaria y aumentando el personal y todos los servicios necesarios para poder acoger a un mayor número de visitantes manteniendo la experiencia de festival confortable”.

También prometen mayor oferta en las zonas de acampada a las que se sumará también la posibilidad de glamping, y un esfuerzo extra en el apartado de transportes para que todo el mundo pueda llegar de forma sencilla al festival.

Venta de entradas

Las entradas para esta edición del Z! Live Rock están ya a la venta, con una oferta de lanzamiento por tan solo 79 euros más gastos de gestión para un pack muy limitado de 1.500 entradas. Se pueden conseguir desde la propia página del festival www.zliverock.com o a través de www.ticketgate.es