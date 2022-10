"Al dueño de estas pertenencias: esto no es un guardamuebles, haga usted el favor de no volver a dejar tanta cosa, lo deja en su casa o en otro lugar, pero no aquí". Así ha sido la "calurosa" bienvenida que ha recibido una joven en Zamora durante la mudanza por el traslado de sus enseres personales a la nueva vivienda.

Durante este complejo proceso, la mujer debió de dejar durante varias horas parte de sus muebles y objetos personales en el portal comunitario, lo que ha encendido la paciencia de uno de los vecinos. Me acabo de mudar y mis vecinos prometen: pic.twitter.com/OOnrrWzFCD — Mel🌎🌩🌧🎗🔻 (@melissa7vb) 5 de octubre de 2022 La mujer, en pleno ir y venir de muebles y enseres, no pudo evitar parar unos minutos durante la mudanza para devolverle el escrito al vecino en cuestión: "No hemos dejado ahí nuestras cosas por gusto, hay una cosa que se llama empatía y otra que se llama mudanza, sentimos que carezca de la primera y no comprenda la segunda". El escrito no acabó aquí: "Gracias por la bienvenida", remató con ironía la joven. Reacciones Como siempre en las redes sociales, las reacciones han sido de todo tipo. Por una parte, quienes apoyan a la chica por la falta de apoyo en plena mudanza -y lo que ello conlleva- y, por otra, los empáticos con el vecino por las 24 horas que tuvo su portal entorpecido y porque "parece que no es la primera vez que vive algo así", dicen los usuarios de las redes.