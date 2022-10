Los vándalos lo han vuelto a hacer: de madrugada y con alevosía. El acceso a las Aceñas de Cabañales, en Zamora capital, ha sido la diana de un nuevo ataque vandálico. Su puerta de entrada, vallada y candada, aparecía esta mañana de domingo arrancada de cuajo, tal y como han podido comprobar los paseantes que han aprovechado la jornada dominical para caminar.

La entrada al entorno de las aceñas de Cabañales aparece señalizada con un indicativo azul con una cámara de vídeo y la siguiente leyenda: "Zona vigilada", de modo que la Policía Municipal tendrá fácil identificar al autor o autores de la picia.

Los actos vandálicos tanto en el interior de los molinos como en la puerta de acceso no son nuevos. No es la primera vez que los vecinos de la zona llaman a los agentes para dar aviso, "pero los chavales son más rápidos y no los han cogido", comentaba hace ya años una residente del entorno.