Lucha contra el cambio climático: “La agricultura regenerativa mejora el suelo y la calidad de los productos”

Agustín Barbera, ingeniero agrónomo argentino, experto en procesos de transición hacia nuevas formas de agricultura, que investigó y aplicó desde el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria del país latinoamericano, expuso en Zamora esas nuevas técnicas, centrado en la regenerativa que evita la degradación del suelo con el uso de productos químicos, favorecen la fertilidad del mismo de forma natural, con nutrientes orgánicos, y frenan el efecto invernadero, el cambio climático. Todo ello sin que el agricultor pierda beneficios. Sobre todo ello imparte formación gratuita en Internet y en su página web “Escuela de Regeneración” y ofreció una charla en Zamora de la mano de la Asociación que promueve los huertos urbanos en Zamora y el Ayuntamiento de la capital.

–¿Qué diferencia a la agricultura regenerativa -sintrópica o agroecológica- de la ecológica?

–Son similares si las prácticas de cultivo priorizan regenerar el suelo y mantener un suelo que no dependa de los aportes externos de insumos, productos para controlar las plagas, prevenir y tratar enfermedades en los cultivos. Muchas veces, en la agricultura ecológica se prioriza no usar agroquímicos y no generar impactos nocivos en los productos, en el ambiente, pero se puede estar degradando el suelo si lo trabajamos mucho y no usamos prácticas que lo recuperen.

–¿Es una vuelta a la agricultura tradicional o va más allá, aplicando conocimientos científicos?

–No se trata de volver al pasado, hay avances de la agricultura moderna muy importantes, rescata muchas prácticas de nuestros antepasados, pero implica una nueva visión, hay mucha ciencia detrás de la agricultura regenerativa, siempre acompañando al productor.

–¿Cómo compaginan el responder a la importante demanda de alimentos con una agroecología que no sea contraproducente para el medioamiente?

–Podemos producir lo mismo o más, pero con mayor biodiversidad y regenerando el suelo al mismo tiempo. Es un cambio gradual, no se logra cambiar de producción de un año para otro. Nunca el productor o productora va a verse en una situación de riesgo o a ganar menos dinero, yo trabajo para que logre más estabilidad y rentabilidad; y la contrapartida es una mejora del medioambiente sano.

–El desperdicio de alimentos es otro de los debates en alza. ¿Estos sistemas alternativos revierten ese desequilibrio?

–Solo entre el 40 y el 50% del alimento que producimos llega a la mesa, por ello es preciso cambiar muchas lógicas del mercado y del consumo. Estamos obligando a producir más porque cada vez somos más población, estamos haciendo un uso ineficiente y, sobre todo, las industrias en general, y eso provoca una presión muy grande para el productor.

–¿Por qué se da ese elevado desperdicio?

–Una buena parte se origina en el proceso de manufactura, cuando el alimento llega a la industria; en el proceso de distribución, a mercados, comercios o grandes superficies, se pierde un montón de comida porque no se le da un tratamiento adecuado y se estropea el producto. Por último, los consumidores debemos educarnos para aprovechar mejor nuestros alimentos, mantenerlos mejor y para comer con más diversidad, acostumbrados como estamos a comer lo mismo. Todos nos debemos de responsabilizar, con pequeños cambios se pueden lograr cosas interesantes.

–¿Un agricultor cómo debe tratar la tierra para producir con la técnica regenerativa?

–Este tipo de agricultura, pensada para producciones a pequeña y a gran escala comienza por asociar cultivos, plantar aquellos que comiencen a recuperar la tierra, leguminosas como soja, alfalfa, tréboles, con capacidad de reciclar el nitrógeno que está en el aire al asociarse con una bacteria que está en el suelo. Así mejora la fertilidad y se generan mejores suelos.

–¿Cuál es la consecuencia?

–Los siguientes cultivos no precisan gran aporte de fertilizantes. Otra importante práctica es la siembra directa sobre los restos de la anterior, mantener el suelo, no removerlo. Es el segundo paso, a ello nos ayudan los cultivos asociados. El suelo tiene esa piel que lo cubre, los humanos aprendimos que roturando la tierra se generan buenas condiciones, pero el suelo siempre tiende a mantener esa cobertura. Pensemos en la maleza, especies que aparecen porque hemos modificado el ambiente y quieren cubrir el suelo enseguida. Nosotros intentamos anticiparnos a ese proceso con asociaciones de cultivos, por ejemplo.

–¿Mejora la calidad del producto cultivado?

–Sí, el suelo tiene mayor fertilidad; y se ahorra un fertilizante en el siguiente cultivo. Ahí está la ventaja económica, gana rentabilidad porque el coste económico de los fertilizantes es cada día mayor.

–¿Cuánto tarda el productor en disponer de un suelo rentable de estas características?

–Es gradual, aunque no implica un detrimento de producción ni económico, pero, en función del estado de degradación del suelo, tarda entre tres y cinco años en comenzar a modificarse porque estamos manejando biología, que tiene sus tiempos.

–¿Qué hacer en esos cinco años de transformación?

–Si la planificación de transición está bien hecha, para eso estamos los ingenieros agrónomos, no tiene que haber pérdidas económicas ni en el primer año, se pueden lograr buenos rendimientos. Trabajo para que los productores puedan producir de manera más estable, más tranquila y más rentable.

–¿Es una alianza entre el agricultor y el medioambiente?

–Sí. Yo no entré por la ecología, como agrónomo me llamó la atención cómo interrelacionar al máximo agricultura y naturaleza, acompañarla al máximo para producir, algo que conlleva beneficios ecológicos. Con el actual proceso de producción, estamos siempre volviendo para atrás, reseteando y agrediendo nuestras parcelas de cultivo, arrancando de cero, en contra de la naturaleza, que nos avisa. Las plagas, las enfermedades, la maleza, son indicios de que algo no va bien.

–¿Es una forma de frenar los efectos del cambio climático sobre los cultivos?

–Totalmente. Regenerar el suelo significa mejorar las condiciones de vida del mismo, la materia orgánica, la actividad biológica en nuestro suelo, por tanto, tener mejor estructura, que cuando llueva, el agua se quede, que no se vaya rápido. Con1% más de materia orgánica, podemos tener una cantidad de nutrientes abismalmente más grande que con fertilizantes, podemos retener el doble o el triple de la lluvia que cae y tenemos carbono metido en el suelo. Es ganar más producción y menos costes.

"Se debe reforestar con especies autóctonas tras un incendio"

–Zamora ha sufrido fuegos de sexta generación, el debate de la repoblación está abierto, ¿cómo cree que debe actuarse?

–El fuego en sí, a veces, no es un gran problema, sí mantener un suelo desnudo, sin vegetación o que sea muy simplificada, por eso siempre es mejor regenerar con lo autóctono porque genera vínculos con otras partes del ecosistema y con biodiversidad, si se diversifica se genera gran impacto medioambiental en aves, insectos, animales, etc., hay que estudiarlo. El fuego no siempre degrada demasiado el suelo, depende del tiempo de duración y de como se desarrolla puede solo eliminar vegetación.

–¿Qué propone la ganadería regenerativa?

–Imitar lo que el ganado hacía en su ambiente natural, en grandes manadas. En España, el ganado era gregario, tenía sus raíces en un tipo seudoafricano: se criaba en libertad y en convivencia con sus depredadores, grandes felinos, sobre todo, de los que se defendía porque iba en grandes manadas. Consumía el pasto que iba encontrando, iba orinando y defecando de manera muy concentrada en un mismo recorrido, eso genera el alimento para el suelo y lo regenera.

–¿Cómo puede aplicarse?

–En Argentina usamos el alambrado que dirige el camino, el recorrido de las reses, y tratamos de que vayan lo más juntas posible consumiendo el pasto, no se dejan sueltos en grandes extensiones, como ocurre en la ganadería extensiva, los humanos podemos pensar que así son más felices, pero es una visión antropocéntrica, están acostumbradas a vivir en manada.

–¿Otro beneficio para combatir el cambio climático?

–Que los pastos crezcan en un ambiente sano, que se hayan depositado el orín y los excrementos y vuelva a crecer por ese paso del ganado es esencial, es clave para secuestrar dióxido de carbono (CO2). La vaca come pasto, no grano, esta alimentación es la que altera la composición de los gases que libera con el eructo y las flatulencias. El problema no es la vaca, es cómo la ha adaptado el ser humano.

–La instalación de macrogranjas en Zamora ha provocado un movimiento social en contra.

–Es un síntoma de que existe una oportunidad de negocio que las macrogranjas han visto, sería bueno que esa oportunidad se aproveche con otras alternativas. Ahí, los dueños de las fincas mismas son responsables de lo que se hace allí. He trabajado con propietarios que no las trabajan, incluso viven en la ciudad, pero empiezan a querer que se lo trabajen por el arraigo que tienen a la tierra. El Estado puede propiciar estos procesos.

–¿Qué les diría a los negacionistas del cambio climático?

–Si no vamos a disminuir la tasa de liberación de CO2 y otros gases nocivos que provoca nuestra forma de vida, salvo que haya algún evento climático más catastrófico, la única forma de invertir el proceso es aumentar la tasa de secuestro de esos gases de efecto invernadero, para mantener un poco las condiciones de vida que tenemos hasta ahora, no sé si nos va a llegar, pero se puede hacer y no implica tener que dejar de producir, se hace produciendo. Tener más carbono en el suelo es una vía, disponer de más materia orgánica, regenerar nuestro suelo. Tenemos grandes extensiones de terreno, de pastizales naturales en el mundo, de cultivo en los que no se está haciendo nada.

–Abandonados, como en la provincia de Zamora.

–Abandonados o degradándolos. Hay que aumentar esa tasa de secuestro de gases para mantener un poco las condiciones de vida que tenemos hasta ahora, no sé si nos va a llegar, pero, al menos, es algo que puede hacerse, también a favor de los agricultores y no implica tener que dejar de producir, se hace produciendo, por eso es una de las vías más concretas por las que podemos avanzar.

–¿Y en zonas cómo esta España Vaciada?

–Ahí el paso de los animales se vuelve esencial, tener producciones ganaderas que regeneren el suelo, pastizales o montes, esto es clave para impedir que se libere CO2, porque si el pasto no lo consume un herbívoro se oxida y eso genera el gases nocivos.