“Son los desafíos los que fomentan la creatividad, si no sueñas, para qué escribes”

Manel Loureiro (Pontevedra, 1975), escritor y abogado, ha presentado su octava obra en la Biblioteca Pública de Zamora, un thriller ambientado en el Camino de Santiago que se ha colocado como uno de los más leídos en diversas plataformas literarias.

–Has presentado tu última obra, “La ladrona de huesos”, ¿qué es lo que la hace diferente de las demás?

–Es especial, aunque todavía no tengo claro el motivo. Estoy muy satisfecho porque es la primera vez que me atrevo a entrar en el thriller puro y duro y es un desafío, porque todo tiene que funcionar como un mecanismo, que cada acción genere otra y todas ellas estén interconectadas entre sí.

–Tiene una mezcla de tintes históricos, thriller y espías, ¿cuál es la fórmula para conseguir mezclar todos estos rasgos y que funcionen?

–Al principio, cuando estaba planificando esta historia, me di cuenta de que estaba mezclando muchas cosas. Por una parte, está el costumbrismo del Camino de Santiago, por otra la historia de un robo al estilo “Ocean’s eleven”, una trama internacional de espías o temas como el estrés postraumático. La suma era mezclar demasiadas cosas y puede salir bien o ser un desastre, en este caso salió bien.

–Si tuvieras que quedarte solo con una de las claves del libro, ¿cuál sería?

–Para mí la clave está en que hace lo local, internacional. Es decir, pone en relieve que no hace falta estar en el centro del universo, en lugares enormes como Madrid o Nueva York, que se puede estar en una aldea de Galicia y conseguir que las historias toquen a los demás.

–La historia transcurre en escenarios muy diferentes, ¿cómo se documentó?

–Tengo una manía, me gusta visitar los sitios donde van a transitar los personajes. Es la única forma de captar pequeños matices como los olores, la luz, si el clima es seco o la personalidad de las personas, que de otra forma no podría conocer. He tenido la oportunidad de recorrer zonas cerradas al público de la Catedral de Santiago. También estuve documentándome en Rusia. El trabajo de documentación es lo que te permite construir bien el universo, las mejores mentiras son las que están profundamente enraizadas en la verdad, y qué es una nivela sino una mentira con una verdad de fondo.

–¿Cómo se pasa de escribir ciencia ficción en “Apocalipsis” al thriller?

–El cambio de un género y estilo al otro va acompañado de una evolución como escritor y persona. Escribí Apocalipsis hace diecisiete años y, desde luego, ya no me gustan las mismas cosas, mis gustos han evolucionado, igual que los de los lectores. Como escritor, o avanzas o estás muerto. Si te quedas estancado, sin desafíos, que es precisamente lo que fomenta la creatividad, siempre harás lo mismo y no vas a llegar a gente nueva, ni a innovar. Si no sueñas, para qué escribes.

–Varios de tus protagonistas son mujeres, ¿hay algún motivo por el que sea así?

–Si, me gusta escribir con personajes femeninos porque son terriblemente complejos. Construir el personaje, y que este sea creíble, siendo hombre supone un desafío porque tienes que pensar, actuar y, sobre todo, sentir, como una mujer. Es un riesgo que me gusta, que me motiva, porque los personajes femeninos ofrecen matices emocionales que a veces los masculinos no me ofrecen.

–¿Qué pueden encontrar de ti los lectores en tus obras? ¿hay algún personaje con el que te sientas identificado?

–Siempre hay un poco de mi en todos los personajes, uno con el que se me siento identificado, como no podría ser de otra manera, es con el abogado de Apocalipsis, un tipo que vive solo con su gato y que, cuando el mundo se derrumba, empiezan a pasar muchas cosas. Eso se parece bastante a lo que me ha pasado a mí.

–¿Qué consejo le daría a alguien que está iniciándose en el mundo de la escritura?

–Que lea muchísimo y, cuando crea que lo ha hecho, que siga leyendo, es la única manera de conseguir elementos con los que construir una buena historia. Después, que escriba para él, que no empiece una historia pensando en las editoriales. Escribir y vender libros son dos cosas completamente diferentes y, como escritor, es lo primero lo que te permite disfrutar del proceso.