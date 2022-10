El Museo de Tapices que está previsto ubicar en el Palacio Episcopal está encontrando dificultades técnicas, ya que los espacios disponibles no se adecúan a las dimensiones de las obras textiles. Lo acaba de decir el obispo, Fernando Valera, pendiente de conocer si se puede encontrar algún tipo de solución técnica para intentar salvar un proyecto que tiene todo el apoyo político por parte del Ayuntamiento de Zamora del resto de administraciones.

"Estamos ahora en un pequeño paréntesis que queremos romper a partir de octubre porque en todo lo que está siendo la redacción del proyecto tiene unas cuantas dificultades estructurales el Palacio Episcopal, que parece muy grande pero cuando te metes en las medidas concretas los grandes tapices tienen difícil encaje. Estamos viendo todas las posibilidades y vamos a intentar ponerlo en funcionamiento". Y prometió que el Archivo Diocesano reabrirá al público este mismo curso en una de las dos alternativas que se barajan, dependiendo el destino final del Palacio Episcopal como Museo de Tapices.

"Este curso estará abierto el Archivo Diocesano eso es prioritario, porque va a ser lo primero que tenemos que avanzar y de una forma u otra le vamos a dar una respuesta este curso y poner en marcha en lo que sea posible todo lo que es el Museo de Tapices", indicó Valera.

El prelado explicó que la actuación sobre el Palacio Episcopal es solo una parte de un proyecto más completo a desarrollar a medio plazo en coordinación con la Consejería de Cultura de Junta de Castilla y León para adecuar todo el entorno de la Catedral, incluidos edificios, plazas y espacios públicos.

"Hay un plan general que hay que ir poniendo en marcha que lleva una actuación en todo lo que es el entorno de la Catedral, incluida la Catedral. Estamos pensando en una planificación a medio plazo. El Museo de Tapices es un emblema, pero incluye todo lo que es la Catedral y el entorno, porque hay proyectos que llevan muchos años pendientes y estamos avanzando en poner por escrito todo ese proyecto", explicó el prelado.

Más avanzado está el acuerdo con el Ayuntamiento de Zamora para la utilización de espacios disponibles en el Seminario de San Atilano, una vez perdida su condición docente.

Fueron algunas de las explicaciones de Fernando Valera y el director de Comunicación del Obispado, Juan Carlos López en el transcurso de la presentación de los objetivos del nuevo curso pastoral que se fija sobre todo en la búsqueda de una mayor apertura a los laicos para que participen activamente en la vida de la Iglesia.

LINEAS DEL OBISPADO PARA EL CURSO PASTORAL Cuidado de nuestras celebraciones Atención a todas las comunidades, por alejadas que se encuentren. Compromiso con los pobres Transparencia en la gestión Buen gobierno Protección de las personas vulnerables, especialmente de los menores Sostenibilidad de la institución Cuidado del patrimonio Apertura a la sociedad civil Colaboración institucional.

Una renovación que ha dado paso a acciones como la consulta sinodal, que recabó más de dos mil respuestas, el Congreso de Laicos que reunió a 200 participantes durante varios fines de semana y la celebración de una asamblea cuyas conclusiones se ofrecerán en la tarde de este martes a las 18.30 horas en San Ildefonso, donde a las 20.00 horas el propio obispo presidirá la eucaristía.

Estas conclusiones servirán como guía de las acciones previstas en el proceso de conversión pastoral. Entre otras cosas está prevista la creación de consejos pastorales de economía y pastoral donde no los haya, la potenciación de equipos misioneros arciprestales (en los que el cura y los laicos actúan conjuntamente y que se están definiendo ya en Aliste, con Teo Nieto y Sayago entre otras zonas), el aumento de representatividad del Consejo Diocesano de Laicos, la creación de un Consejo Diocesano de Pastoral o la potenciación del diálogo fe cultura a través por ejemplo de las mesas de diálogo social realizadas en el Año Jubilar "Raíces con esperanza".

Peregrinación

Juan Carlos López anunció, por su parte la concentración y peregrinación a La Hiniesta de 500 jóvenes de Getafe (Madrid) y Zamora el próximo sábado día 8 y unas jornadas de estudio el próximo fin de semana 14 y 15 de octubre en el Seminario tituladas "La experiencia de Dios a través del arte".

Herminio Ramos y Mari Miranda, premio San Atilano

Este próximo sábado a las 12.00 horas el Seminario acogerá la entrega de los Premios San Atilano que convoca en Obispado de Zamora y que en esta edición han recaído en Herminio Ramos, cronista oficial de Zamora y Mari Miranda, una destacada feligresa de Cañizo.

"Queremos significar a determinadas personas que a lo largo de este último año han aportado sus talentos al crecimiento de esta iglesia", señaló Juan Carlos López, director de Comunicación del Obispado de Zamora.

Herminio Ramos Pérez es profesor, escritor e historiador "entre otras muchas facetas que adornan a este insigne sayagués de nacimiento y enamorado de Zamora". Como cronista oficial de Zamora es a día de hoy uno de los más notables conocedores y promotores de las raíces históricas zamoranas. Son numerosas, indicó López, sus publicaciones a este respecto.

La diócesis de Zamora quiere reconocer "su vida entregada en pro de esta provincia a través de la investigación histórica. Gracias a su generosidad desde hace poco el Archivo Diocesano cuenta con un fondo bibliográfico ampliado con 300 volúmenes de los siglos XIX y principios del XX donados por don Herminio".

Herminio Ramos recibirá el Premio San Atilano 2022 en la categoría de Reconocimiento Social. Por su parte, Mari Miranda recibirá el Premio San Atilano 2022 en la categoría de Reconocimiento Eclesial.

"Entre San Pelayo mártir, patrono de la parroquia de Cañizo, de donde es la galardonada y la Inmaculada de Villalpando, de la que es ferviente devota, esta mujer vive su día a día sin hacer demasiado ruido, pero construyendo iglesia de forma constante", dijo Juan Carlos López, quien destacó su faceta de "miembro activo de Manos Unidas, catequista, esposa, madre y abuela".

Ante la enfermedad del párroco de su pueblo "se convirtió en puntal se su comunidad cristiana, en esa clave de participación de la que antes hablaba el obispo".

"Y por si fuera poca su entrega también es miembro del equipo sinodal diocesano que ha puesto en marcha esa consulta solicitada por el papa Francisco a todas las diócesis del mundo. Por toda esta trayectoria de entrega generosa a Dios y su Iglesia", la diócesis le concede el premio.

El prelado propone una guía para hacer visitables los pasos en las iglesias

El obispo de Zamora, Fernando Valera, la propuesto la creación de una guía para que los pasos alojados en las iglesias tras el cierre del Museo de Semana Santa se puedan visitar y se conviertan en "un museo a lo largo de la ciudad"

Fernando Valera no pudo estar en el fin de semana del traslado de pasos, porque tenía compromisos adquiridos con la toma de posesión del obispo de Ávila en Granada y una visita pendiente a su localidad natal para asistir a la fiesta de la Virgen del Rosario.

"He visto muy poco, pero he ido siguiendo el proceso y se hace como todo en Zamora, parece que ha venido una Semana Santa previa. Las cosas se hacen con mucha belleza, los pasos están bien puestos y los grupos que yo he visto, da gusto verlos", indicó Valera.

"Pensaba ayer tarde en San Vicente que vamos a tener que hacer una guía de un museo por la ciudad, poniendo donde está cada paso y que se puedan visitar y ver porque tenemos iglesias bellas que ayudan a esas imágenes integradas a nuestro templo hay que dar ese paso de decir donde tenemos estos pasos". Una idea que ya baraja la comisión de pasos creada para este proceso, aunque habrá algunos espacios donde no se podrá llevar a cabo, como es el caso de los que están en la Panera de Jesús Nazareno, donde el espacio no permite las visitas.

Exposición Salus de Alcañices

Con respecto a la exposición Salus de Alcañices, el obispo realizó un balance "muy positivo de lo que ha supuesto el esfuerzo del arciprestazgo de Alba y Aliste de poner en valor todo lo que es su patrimonio, y creo que ha salido una exposición con un plus de belleza y entrañamiento de nuestro santo pueblo de Dios y ha puesto a exposición pública esta maravilla, ese ponerse de pie de esta zona tan castigada en la despoblación, y a veces en el abandono institucional. Creo que es algo para nosotros muy importante", dijo.

Eso sí, "la afluencia de público no ha sido como esperábamos pero ha sido una gota de agua en un estilo que queremos ir marcando de estar cerca de nuestra gente y que no que es nuestro patrimonio está al servicio de la sociedad".

Cubicularios

El obispo, por otra parte, defendió su actuación con respecto a la Cofradía de los Caballeros Cubicularios por las razones ya expuestas en el decreto de cese de la directiva de la hermandad.

"Con respecto a los Cubicularios había que actualizar los estatutos. Desde el año 83 está el nuevo Código de Derecho Canónico, han estado dando vueltas y no se ha hecho ese esfuerzo", que sí realizaron en tiempo y forma entidades como el Cabildo Catedralicio y el resto de las cofradías.

"En el caso delos Cubicularios no se cumplieron los plazos y creé una gestora para actualizar los estatutos. Más que insistir en el cese, pondría el acento en que constituí una nueva gestora que hiciese unos nuevos estatutos".