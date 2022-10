La Europa más educativa

El plan educativo “Splash out of your bubble”, donde el agua se convierte en protagonista de una investigación educativa sobre la importancia del medio ambiente y la sostenibilidad celebra esta semana en Zamora su segundo encuentro internacional, dentro de uno de los proyectos Erasmus Plus en el que está integrado el colegio Medalla Milagrosa de Zamora.

Ellos se convierten estos días en los anfitriones de los otros dos centros educativos que participan en esta iniciativa apoyada con fondos europeos. Se trata del instituto Mario Paglieti, en Cerdeña (Italia) y el IGS Nieder Olm, en Alemania. Tras el viaje que los estudiantes zamoranos realizaron el pasado mes de mayo a la localidad italiana, cuando cursaban 3º de la ESO, en este inicio de curso Zamora se ha convertido en la primera parada de este proyecto común, en el que participan un total de medio centenar de jóvenes estudiantes. Semana de actividades No ha podido coincidir mejor semana —meteorológicamente hablando— para que los extranjeros disfruten al máximo de todas las actividades programadas por el centro zamorano, sobre todo aquellas ideadas para realizarse al aire libre, centradas en los parques naturales de la provincia. De esta manera, los alumnos han disfrutado ya de los Arribes del Duero —recorriendo el río en kayak, entre otras propuestas— y de Puebla de Sanabria, donde los invitados han descubierto uno de los tesoros más valorados de la provincia. El proyecto Erasmus+ de los alumnos del colegio Medalla Milagrosa de Zamora: objetivo Cerdeña La lista de actividades se completa también con una interesante conferencia de una profesora que llega desde Noruega para hablar a los jóvenes sobre las medidas que se pueden implementar para rebajar la contaminación del agua o la visita al Ayuntamiento de la ciudad, donde conocerán de primera mano cómo funciona una administración pública en la ciudad. Convivencia juvenil Otro importante aspecto de esta experiencia internacional —aparte de la capacidad del trabajo en equipo entre alumnos de la misma edad pero de diferentes nacionalidades— se enmarca en la convivencia, puesto que los extranjeros están durante toda la semana alojados en las casas de las familias de los alumnos zamoranos. “Este proyecto tiene varios objetivos como la convivencia europea y el plurilingüismo, además de descubrir las diferencias culturales que existen entre países, desde los horarios hasta la parte gastronómica”, pone como sencillos ejemplos Raquel Lorenzo, la profesora encargada de coordinar los proyectos Erasmus en el colegio Medalla Milagrosa. Intercambio de experiencias escolares en Zamora Tras esta experiencia en la provincia, el proyecto sigue avanzando y los zamoranos serán quienes hagan la maleta en el mes de noviembre para visitar Nieder Olm y conocer lo que los compañeros alemanes ofrecen para potenciar este trabajo que tiene al agua como protagonista.