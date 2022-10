La salud y la economía, las grandes inquietudes de los mayores de Zamora

Las principales preocupaciones de la población mayor de sesenta y cinco años en Zamora se centran en la salud. Por una parte, el miedo a padecer una enfermedad crónica y, por otra, la intranquilidad ante la posibilidad de tener problemas de movilidad. Seguidamente, cobra importancia el contexto económico, siendo la tercera causa de desasosiego la cuantía de la pensión que cobran y, la cuarta, la situación económica en la que la provincia y el conjunto nacional se encuentran actualmente. En quinto lugar, la soledad es otro de los factores que mayor angustia provoca en los mayores, en gran medida debido a la despoblación y la lejanía con sus familiares y allegados.

Salud y movilidad

Entre las principales enfermedades crónicas, las neurodegenerativas que generan un deterioro cognitivo progresivo asociado al envejecimiento son las que provocan la principal causa de dependencia en la población anciana. Entre ellas, el diagnóstico mayoritario es el Alzheimer, que provoca problemas de memoria, pensamiento y comportamiento en quienes lo sufren.

En el punto medio, entre el primer y el segundo temor de los mayores zamoranos, se encuentra el Parkinson, que causa demencia progresiva y al mismo tiempo afecta al sistema nervioso y, por tanto, al movimiento. La artrosis y artritis son enfermedades dolorosas que afectan profundamente a la calidad de vida de los pacientes y a su capacidad de movimiento, estando situadas entre las más temidas.

Inquietudes económicas

La pensión que cobran los mayores de Zamora y el contexto económico actual, protagonizado por la inflación, están profundamente ligados. La cuantía que perciben los jubilados de la provincia es la más baja de la comunidad, siendo de 921 euros de media, mientras que la media regional se sitúa en 1.088 euros. Por ello, con los precios actuales de la luz, el gas, los combustibles y los alimentos, entre otras cosas, son muchos los que no pueden hacer frente a las facturas a final de mes. Este hecho, preocupa especialmente cuando nos dirigimos hacia el invierno y la población asume que no habrá posibilidad de encender la calefacción, porque no podrá hacer frente al coste económico que supone.

Los expertos se muestran preocupados por el incremento de incendios que puede verse durante los próximos meses a causa de las estufas de leña y otros elementos utilizados para calentar los hogares a un coste menor.

Soledad

La soledad, está en el quinto lugar, pero cuenta con una indiscutible importancia, sobre todo si se da alguna de las circunstancias anteriores, representa una de las causas de muertes prematuras. Para las personas mayores puede provocar aislamiento social y tristeza, desarrollando depresión y favoreciendo la aparición de enfermedades neurodegenerativas.

El consistorio, Cruz Roja, Cáritas y otras fundaciones, al rescate

A la vista de estas problemáticas, diversas instituciones están inmersas en la búsqueda de soluciones o medidas que palien de alguna forma estas situaciones. Cruz Roja atiende a más de 1.200 personas en Zamora con los cuatro proyectos que tienen en marcha. En el programa de Atención a Personas con Factores Cognitivos Deteriorados, participan 281 personas; el que se centra en la Promoción de la Red Social y Envejecimiento Saludable, responde al quinto factor de preocupación, la soledad, y reúne a 523 personas para prevenir el aislamiento y promover sus relaciones sociales; de la misma forma el de Apoyo a la Permanencia en el Domicilio presta asistencia a 275 personas usuarias; también llevan a cabo uno destinado a la Capacitación y apoyo a Familias Cuidadoras con 88 participantes.

Por otra parte, desde el Ayuntamiento han lanzado varios programas de envejecimiento activo en los que participa la Fundación Intras con talleres destinados a las capacidades cognitivas y la memoria de los mayores, así como otros dedicados a la movilidad con sesiones de yoga o pilates.

Desde Cáritas tienen en marcha diferentes propuestas de ayuda, desde el apoyo económico para hacer frente a las facturas, a otros como el Programa de Mayores que atiende a una media de más de 500 ancianos en las residencias de la organización, que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida, entendiendo de manera integral a las personas.

La media de edad en la provincia se sitúa a la cabeza en España

La edad media en la provincia, que actualmente es de 51,33 años, aumenta cada año. Hace diez años, en 2012 estaba en 48,68, y en 2002 en 46,26, aumentando una media de 0,25 cada año. En la ciudad de Zamora el 24,8 por ciento de la población es mayor de 65 años, siendo un 13,83 por ciento mayor de setenta y cinco. En lo relativo a la provincia, el 31,11 por ciento supera los sesenta y cinco, correspondiendo un 24,32 por ciento a los mayores de setenta y cinco.

Sin embargo, los datos de Castilla y León son inferiores en este aspecto, siendo el 14,05 por ciento de la población mayor de setenta y cinco años. Por ello, estas cifras indican que las necesidades de la provincia en esta cuestión son mayores que las del conjunto de la comunidad autónoma y, por ende, las medidas a aplicar. En lo que se refiere al país, Zamora encabeza la lista de provincias con mayor población envejecida.

España tiene una media de edad de cuarenta y cuatro años, 11,3 años menos que en la provincia. Estos datos cobran una especial relevancia al ser precisamente la media de edad y la evolución en el censo algunos de los principales indicadores de la despoblación. A estas cifras hay que sumar que el número de fallecimientos en la provincia es cuatro veces el de nacimiento, un fenómeno me va en aumento con el paso del tiempo y que incrementa el riesgo muchos de los municipios, así como la soledad de quienes viven en ellos.