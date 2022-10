Por la calzada, sin pasajero y con casco: las normas para ir en patinete eléctrico en Zamora

El reciente auge de los patinetes eléctricos ha obligado al Ayuntamiento de Zamora a mover ficha y establecer por escrito una serie de normas de obligado cumplimiento para la buena convivencia entre ciudadanos. Los vehículos de movilidad personal (VMP), valga la redundancia, no dejan de ser vehículos. Por eso, siempre y bajo ninguna excepción tendrán que circular por la calzada o zona reservada y no por las aceras o espacios peatonales, como suele ser habitual. La administración local, de hecho, ha recordado que tan solo se podrá ir por lugares habilitados para ciudadanos a pie en el caso de no ir encima del transporte. Eso, y que llevar pasajero está terminantemente prohibido. Respecto a las vías por las que se puede o no circular, el Consistorio ha querido solventar las dudas y por eso ha desgranado cómo habrán de proceder estos usuarios en zonas como Cardenal Cisneros, avenida de Galicia, avenida de la Feria, Requejo, travesía de la carretera de Villalpando, carretera de Almaraz, de Carrascal o en el camino viejo de Villaralbo.

La Policía Municipal ha sido la encargada de dar a conocer la normativa sobre estos VMP que cada vez se dejan ver más por la capital zamorana. Sobre su uso, recuerdan desde el ayuntamiento viejo que “al ser un vehículo, circulará por la calzada o zona reservada”. Es más, recuerdan que “por la acera o zonas peatonales solamente se podrá circular si el conductor no va subido y lo lleva de la mano como un peatón”. Respecto a la velocidad, los agentes locales apuntan que el máximo será de 25 kilómetros por hora, mientras que dejan claro cómo debe ser la protección a bordo de uno de estos patinetes. “La ley indica que el casco será obligatorio cuando se desarrolle reglamentariamente: póntelo siempre”, advierten. El “delito” de ir en patinete sin carné El documento señala también que la normativa dicta que está prohibido circular por travesías, vías interurbanas, autovías y autopistas que transcurren dentro de poblado, aunque la Policía Municipal de Zamora ha dado a conocer excepciones. “La definición de travesías dice que es un tramo de carretera que discurre por poblado, pero que no tendrán consideración de travesías aquellos tramos que dispongan de una alternativa viaria o variante a la cual tienen acceso”, señala. De esta manera, teniendo en cuenta que las travesías de la N-122 y N-630 sí tienen alternativa viaria, sí que se podrá circular por las avenidas de Cardenal Cisneros, Galicia, Feria, Frontera y Requejo. No obstante, queda terminantemente prohibido transitar por la travesía de la carretera de Fermoselle, por la de la carretera de Villalpando y por la de la carretera de Cubillos. Además, sí está permitido que los patinetes circulen por el tramo urbano de la carretera de Almaraz hasta límite de poblado, así como en la carretera vieja de Villaralbo y por la carretera de Carrascal en el primer tramo en sentido Carrascal, no así en el segundo tramo que tiene limitada la velocidad a 60 kilómetros por hora.