“Pese a que hago obra contemporánea soy un artista clásico y de taller”

El escultor zamorano Pedro Fernández Roales regresa a la galería de arte Espacio 36 con una nueva exposición en solitario.

–¿Cómo nace esta muestra?

–Hacía tres años que no exponía en mi ciudad. Concerté la fecha con el galerista, hace más de un año, y comencé a trabajar en las nuevas piezas a exhibir.

–¿Cuál fue su planteamiento de salida?

–A mí me gusta combinar piezas más antiguas con obra más reciente. En esta ocasión hay obras de 2005 y del momento actual para que se pueda contemplar mi línea de trabajo. He realizado una evolución, pero mantengo una misma línea de trabajo.

–¿Qué nos puede contar de la nueva obra que puede verse?

–Sigo el mismo camino, pero quizá he realizado un giro hacia la abstracción. Me gusta más experimentar hacia lo mínimo. Con lo mínimo posible, decir lo máximo.

–¿Qué he hace tomar este camino?

–Siempre parto de una base figurativa. Mis piezas están bien proporcionadas porque reflejan la base clásica que tengo de estudio, de trabajo y de taller. A partir de esas primeras formas voy sintetizando y eliminando.

–Temáticamente aborda desde el Cerco de Zamora hasta ...

–La mayoría de las obras están hechas en los dos últimos dos años y abordo en las nuevas el ser humano y las actitudes hacia la vida. Mi obra es fruto de la constancia y el trabajo. Cuando reflexión sobre las piezas más antiguas, como la sirena o en Dafne, donde se ve el camino hacia la síntesis. Busco en mis obras que haya síntesis dentro de la realidad.

–¿Se encuentra cómodo en esa síntesis?

–Sí porque como luego hago trabajos de encargo de figuración realista mis obras propias son mi válvula de escape. Me interesa trabajar esas dos parcelas expresivas de las esculturas. Me encanta la figuración y el realismo, pero también tengo una necesidad plástica más personal.

–En la muestra ¿emplea distintas técnicas con respecto a exposiciones anteriores?

–No. Como paso tanto tiempo con las piezas a veces una vez que tiene terminada la escultura la obra te sugiere otro tipo de pátina. Yo uso los sulfuros, que van muy bien a mis piezas que son muy sencillas. He incluido un par de piezas con pátina de cobre. Ahora muchos recurren a pátinas naranjas, blancas o rojas, pero a mí me interesa lo clásico. Pese a que hago obra de temática más contemporánea me gusta basarme en lo clásico, ya que considero un artista clásico, de academia, de estudio y de taller. Todas las piezas las concluyo yo. No me interesan las terminaciones estándares de una fundición, pues no me dan lo que yo necesito. Como yo tengo ese bagaje técnico laboral, ya que trabajo para fundiciones, soy yo mismo quien acaba mis propias creaciones. De ahí que sea un artista que no expone con la frecuencia de otros, pues yo me encargo de todo.

Me interesa la obra en la calle que llegue a todos los públicos

–Con lo cual todavía es una obra mucho más personal.

–Absolutamente. Son ediciones limitadas de siete piezas y todas hechas por mi mano. Yo persigo ser un artista de taller.

–¿También con la obra pública de encargo?

–Sí la voy yo a acabar a las fundaciones. Creo que es una de mis características. He acabado de realizar dos piezas de obra civil, una es un busto de 45 centímetros de Manuel Clavero Arévalo que está en el Museo de Andalucía. Para mí es importante contar con obra en un museo como este y también tengo obra en el Museo de los Dólmenes de Antequera. También estoy pendiente de que se inaugure una pieza grande que he realizado para una asociación de discapacitados. La obra pública para mí es importante porque es una obra más para todos los públicos. Me interesa la obra en la calle que llegue a todos los públicos, mientras que mi obra más personal gusta más a un tipo de público que le gusta más las piezas delicadas, al que le agrada lo que hago y que le dice algo mis obras.