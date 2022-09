El centro de salud Parada del Molino de Zamora, posiblemente en octubre

La inauguración y puesta en marcha del Centro de Salud Parada del Molino está próxima, si bien la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora no está en disposición aún de dar una fecha, debido a la gran cantidad de autorizaciones y equipamientos que quedan aún por rematar. “Equipar un centro de salud lleva tiempo, porque es un centro que va a tener todo nuevo. Espero que en breve podamos tenerlo en marcha e inaugurarlo, pero no adelanto fecha porque siempre puede surgir algo que nos obligue a retrasarlo. Por eso prefiero no adelantar ninguna fecha hasta que todo esté listo”, señaló la gerente de Asistencia Sanitaria de Zamora, Montserrat Chimeno.

Relacionadas El centro de salud Parada del Molino de Zamora tiene previsto abrir en septiembre