“Son cosas de la edad”, “Tus ojos de hielo” o “Es por tu amor”, con un Modestia Aparte, completamente entregado al público, llevaron en volandas desde los primeros acordes a los cientos de zamoranos que se congregaron en el concierto de Fundación Caja Rural en Ifeza desde los primeros acordes del grupo ochentero que escribió una importante página del Pop español.

El guitarra y voz, Fernando López, dio bola en todo momento al público, de entre 40 y casi 70 años de edad -que haberlos, los había-, al que invitó a ser uno más de la fiesta, del amplio repaso a todo su repertorio, sin dejar atrás “Pasión” que “estrenamos en Zamora hace años y cada vez que la tocamos recuerdo esta ciudad”, desveló. Y recalcó el buen recuerdo que tenían de la ciudad del románico, la del guitarrista zamorano, que tuvo que cantar y saludar.

Seguridad Social, en el segundo turno de actuaciones, consiguió elevar aún más la temperatura, la banda de rock creada en 1982 por José Manuel Casañ, quien inició el concierto con vestimenta militar muy particular. El solista no abandonó su mensaje reivindicativo, con el que abrió la actuación para pedir que la sociedad no se deje amedrentar ni manipular por los poderosos.

Seguridad Social incendió al público, que pidió bises, con su “Chiquilla”, “Quiero tener tu presencia” o “Salta”, con la que los zamoranos y zamoranas, algunos de generaciones más próximas a este siglo XXI, rasgaron sus voces y sus guitarras invisibles mientras no dejaban de dar palmas y corear las históricas letras.

Nacha Pop cerró una velada para el recuerdo donde “la canción que es vuestra”, “La chica de ayer”, hizo vibrar a sus seguidores y al resto también. Con el recuerdo constante del mítico integrante del grupo en su primera etapa Antonio Vega, rindieron un homenaje a quien les dejó esa emblemática canción para muchas generaciones. Y un amplio repertorio del que interpretaron, entre otras, "Lucha de gigantes", "Asustado estoy" o "Grité una noche".