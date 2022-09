Algunos son partidarios de la costa, a ser posible de alguna isla, otros prefieren el mar pero en una zona aún por conocer, mientras otros se decantan por los destinos culturales, conocer una ciudad de España, un tipo de turismo cada vez más atractivo para muchas personas. Eran los zamoranos que se acercaron a las agencias de viajes para reservar alguna estancia vacacional de la oferta del Imserso para esta próxima temporada.

La mayoría no tenía aún ni idea de qué destino podría coger, si bien más o menos tienen claras las preferencias de un tipo de turismo económico, con bastante calidad en alojamiento y comida (ahí había alguna discrepancia) y en el que, sobre todo, se conoce gente y se pasa muy bien.

“Vamos a ver lo que hay y luego tenemos pedido turismo de interior. Ahora mismo no sabemos dónde iremos, pero preferimos los viajes culturales a los de costa”, comentaban en la cola de la agencia Flor Marcos Conde y Mari Mateos. “Hemos ido en anteriores ocasiones y muy bien. Vas a la ciudad y las conoces, hemos ido a Oviedo, Reus, a La Rioja...Los hoteles muy bien, y la comida no tanto pero bueno es que por lo que pagamos...”.

“Estoy esperando a ver que hay, no sé aún lo que tienen siquiera, aunque si puede ser un destino de costa mejor”, comentaba Rufino Riesco Riesco, a la espera también de contratar su viaje . Es un veterano de los viajes del Imserso: “Llevo ya muchos años viajando y muy bien. Cogeré lo que haya. Hombre, me gustan las islas, pero lo que haya”, explica Rufino, que viaja solo y aprecia aspectos como “la convivencia con la gente, te haces amiguetes, que es lo principal de todo esto”. No tiene queja de los hoteles ni de la comida: “La comida, demasiado. Somos muy zampones, la verdad sea dicha”.

A su lado un matrimonio, formado por Antonio Lorenzo y Conchi Salvador esperaba su turno también para optar a su destino vacacional. “Nosotros queríamos ir este año a Ibiza, porque a las islas Baleares no hemos ido nunca, mientras que a Canarias hemos viajado muchas veces. Lo que pasa es que claro, está muy mal este año porque en marzo, tú dime a mi en marzo; porque en otra época dices, aprovechamos y vamos al mar, pero en ese mes...”.

El matrimonio es también veterano en estas lides. “Ya llevamos muchos años viajando con el Imserso y muy bien, contentos de todos los sitios donde hemos estado, lo mismo en el hotel, como la comida y estamos contentísimos”.

Calendario

Durante la jornada de este viernes los zamoranos pre inscritos seguirán contratando su viaje preferido del Imserso. En la carta remitida por la Administración tienen prefijada ya la fecha de la cita, bien este jueves o en la jornada de este viernes.

A partir del sábado 24 los viajeros podrán elegir más destinos de los que hayan quedado libres tras la primera adjudicación. Es un momento donde se prevén más colas, ya que en la primera jornada se formaron algunas en las agencias de viajes, pero nada que ver con las de antaño.

Y a partir del lunes 26 los zamoranos podrán optar a viajes que hayan quedado libres con salida en otros puntos del país, a los que ahora mismo aún no tienen acceso. Teniendo en cuenta que muchos de estos viajes son para el primer semestre del año que viene es posible que haya personas a las que les cuadre mejor salir desde otra provincia.

Los viajes del Imserso constituyen una oferta de vacaciones a precios económicos para las personas de más edad, incluso para aquellas que de otra forma no podrían acceder a este tipo de destinos. Además sirven para dinamizar el sector turístico fuera de la temporada alta, con lo que se mantiene la actividad y el empleo en el sector.

Este año la alta inflación a distorsionado algo la oferta, al renunciar algunos hoteles a participar en los viajes del Imserso por considerar que los márgenes eran demasiado ajustados.