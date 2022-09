“Las ferias ayudan a que el lector sepa que tenemos más que fajos de papel”

Lleva en el gremio del libro antiguo desde hace tres décadas. Asiduo con su librería, Libros Pariente, a la Feria del libro antiguo y de Ocasión. Este año se ha encargado de organizar la presencia de cuatro profesionales hasta el domingo en la calle Santiago Alba Bonifaz.

–Un septiembre más fieles al cita con Zamora.

–Desde hace años se marcó el mes de septiembre para evitar la coincidencia con las fiestas de San Pedro y no es compatible la feria con los festejos. Además, solemos coincidir con actividades como la magia y este año con el queso.

–La instalación de las casetas de Fromago les ha obligado a volver a una de sus anteriores ubicaciones, Santiago Alba Bonifaz.

–El sitio siempre hemos creído que era la calle Santa Clara, pero solo un año, debido a obras en esta calle, estuvimos en una plaza del centro. El resto del tiempo hemos estado o bien en Santiago Alba o bien en el paseo de la Marina. Este año nos ha tocado volver a esta ubicación. No gustaría llegar a un acuerdo con las fechas para que esta coincidencia de ubicación no vuelva a suceder.

–El cambio del marco ¿ha hecho mella en el número de libreros participantes?

–Sí, la feria va saliendo bien relativamente por lo que habíamos animado a venir a otro compañero. Inicialmente íbamos a ser cinco como todos los años, pero finalmente al obligarnos a cambiar de sitio, uno se ha descolgado. Además, hay libreros nuevos que se van sumando a la asociación.

–¿Se está produciendo una renovación en el gremio de antiguo?

–La mayoría suelen pasar de padres a hijos, como sucede con uno de los compañeros que está estos días en Zamora.

–Pese a la venta por Internet ¿las ferias son todavía importantes para el sector?

–Sí. Ahora la venta por Internet hace que mucho librero de antiguo se retraiga de salir a la calle porque es pesado. No obstante, las ferias empezaron para acercar el libro a la gente. Hace años el público no entraba en las librerías de antiguo, se pensaba que eran espacios para las cosas raras. Ahora al salir a la calle los lectores saben que en las librerías de antiguo no solo hay fajos de papel y cosas antiguas, sino que hay libros de muchos tipos que se encuentran más baratos.

– Y ¿quién compra este tipo de libros?

–Un público muy diverso. Llevo muchos años viniendo a Zamora y cuando empecé a hacer ferias no existía los restos de ediciones en el Corte Inglés o en grandes superficies. Simplemente existía la Feria del Libro Antiguo y Ocasión y la gente venían con 5.000 pesetas y se llevaba lectura para todo el año. En estos momentos, la gente viene ojea y como mucho compran un par de libros. No es lo que era antes. Antes éramos el únicos que existíamos para vender este tipo de títulos.

–La novela de novedad la adquiere más la mujer que el hombre. ¿Sucede lo mismo con la que ustedes venden?

–Hay de todo. Normalmente la mujer compra y el hombre compra, si viene solo (risas). Cuando vienen en pareja ella suele frenar las compras, aunque no sé el motivo.

–Todos presentan las publicaciones dirigidas a niños en un lugar preferente de las casetas ¿se adquieren muchos títulos para los nuevos lectores?

–Lo hacemos porque el niño lo tiene que ver para pedirlo. Antes cualquier cosa infantil que traíamos la vendíamos, ahora los niños ya no quieren libros, quieren la tableta. Muchas de los artículos pensados para niños son más de cara a los coleccionistas. Antes se vendía todo lo trajeras dirigido a este segmento.

–En la feria de Zamora hay libreros que trabajan distintas temáticas. ¿Es lo usual?

–No, aquí en Zamora ha coincidido así. El que no haya profesionales traigan las mismas modalidades de libros nos ayuda a las ventas.

–Con la subida de todo ¿suben los libros antiguos y los de ocasión?

–Nos vamos a ver obligados. (risas). No, no implica. Nosotros tenemos un precio, pero todavía hay gente que nos viene pidiendo el 10% de descuento como hacen algunos libreros de novedad. Nosotros si hay clientes fijos lo tienes en cuenta, pero tenemos un precio estipulado.

–Están varias semanas en Zamora ¿es bueno o es malo?

–De siempre se nos ha criticado el que estemos 17 días. Sin embargo, quien venga a una caseta como la mía y quiera ver todos los títulos que tengo. no lo puede hacer en un único día. Lo normal es que la gente venga un rato un día, otro rato en otra jornada… No obstante, quien localiza un libro que sabe que es complicado de encontrar lo lleva enseguida.