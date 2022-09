Una paradoja rodea la publicación de “Alvidu”, la última novela de ficción de Manuel Miguel Contreras.

El joven venezolano, que desde hace varios años está radicado en Zamora, durante el confinamiento leyó y escribió prolíficamente. Por sus manos pasaron textos sobre otras culturas y sobre la reencarnación que empleó para alumbrar una novela “muy corta” porque “cada vez estamos más acostumbrados a consumir más rápido”, explica el autor que en su último título intenta romper con el temor a la muerte, que intenta transmitir que “hay que disfrutar el viaje, no tanto el lugar del que vas a llegar”.

Contreras, que con anterioridad ha publicado “Lo que nunca quise volver a sufrir” una historia basada en el éxodo europeo hacia Latinoamérica en la década de los 40 y “187”, gestó una novela de ficción situada en una época sin absolutamente nada de tecnología. “Llevo a la sociedad al minimalismo completo sin tecnología ni adelantos”, describe quien apunta que para acercarte a este tipo de libros “tienes que hacer como cuando vas al cine, dejas fuera todos tus perjuicios”.

Mientras que escribía esta novela también fue subiendo textos a sus redes sociales e incluso rastreó en busca de certámenes literarios. En esta búsqueda on line se topó con Diversidad Literaria que, tras leer sus textos que subía y que los que le remitía, le ha incluido hasta en cinco antologías.

Con el primer borrador de su nuevo libro en el bolsillo contactó nuevamente con la firma literaria. “Al leerlo quisieron sacarlo”, señala Manuel Miguel Contreras que detalla que el proceso de producción “ha sido mucho más largo de lo que espera”, pero también “muy interesante”.

El autor de “Alvidu”, que ya cuenta con una segunda edición bajo demanda y que también está disponible en América Latina, apunta que “me han dado muchos consejos para pulir el texto bastante para que llegue con mayor facilidad al lector”, un camino que “me ha gustado porque he aprendido a ver el libro como un trabajo que no solo me tiene que gustar a mí, el autor”.

El escritor con este nuevo título ha comprendido que el proyecto de un libro “no termina tras publicarlo, sino que tienes que mostrarlo y enseñándolo”.

Sobre el argumento de “Alvidu” Contreras alude a que todos “en algún momento de nuestra vida tenemos miedo a morirnos y este libro, de algún modo, te ayuda a canalizar o a entender que todo el mundo siente ese temor y que ese camino hacia la muerte está pasando ahora mismo. La gente le tiene miedo al hecho de morir, que realmente es un segundo, cuando lo que realmente tenías de plantearte es qué haces tú el resto del tiempo”.

Respecto a la posibilidad de ampliar “Alvidu”, disponible en las librerías Semuret y en Jambrina, con una segunda parte, certifica que la trama” no da lugar a una segunda parte, pero sí sería factible una precuela o un texto sobre el universo de Alvidu”.