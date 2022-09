El músico zamorano Sergio Portales comparte escenario con el Niño de Elche en dos conciertos.

El joven guitarrista conoció al ecléctico intérprete en Madrid a través de un amigo. “Conectamos bien tanto a nivel personal como musical y de ahí surge nuestra amistad” testimonia Portales quien hace unos meses recibió la llamada de Francisco Contreras, nombre del cantante, para compartir escenario con él en dos conciertos donde su guitarrista no podía acompañarle.

“Cuando me lo propuso me dijo que había pensado en mí, pues necesitaba a un guitarrista que tocara guitarra española, flamenca y eléctrica”, testimonia al tiempo que aluda a que con anterioridad le había comentado que si le fallaba su guitarrista “quizá me llamaría porque le haría falta alguien muy versátil”.

El zamorano ya ha actuado con El Niño de Elche en Coruña y la segunda cita será el día 24 en un concierto en Lisboa. La primera vez ha sido “una experiencia muy gratificante. Al principio estaba bastante nervioso, pero cuando empezó el concierto entré rápidamente en materia”, atestigua entre risas el zamorano.

Al ser un concierto a dúo Portales tuvo la oportunidad de, además de tocar el repertorio preparado, improvisar .“A Paco le gusta mucho improvisar y a mí también porque tienes margen para jugar y para maniobrar. Realmente disfruté mucho porque se nota que es otro nivel de artista con unas tablas descomunales”, describe Sergio Portales.

El zamorano es un músico autodidacta que se ha formado en guitarra flamenca en Madrid de la mano de Chema Vilches, de quien recibió clases durante varios años. Ha cursado Musicología y Filosofía y forma parte de las formaciones musicales locales Huckleberry, Milker Band o El Portal de Carmen sin olvidar del proyecto de rock para niños “Pequeño rock and roll”.