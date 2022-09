España Vaciada: la revuelta continúa

La asamblea de la Revuelta de la España Vaciada se ha reunido este pasado fin de semana en Jarandilla de la Vera (Cáceres) para arrancar con las actividades en una primera cita, el día 8 de octubre, la jornada “Yo paro por mi pueblo” este año enfocada en el drama que suponen los incendios forestales para nuestros pueblos.

“Se trata de ver que no sólo es una cuestión del azar, como puede ser un rayo, sino que también hay otras cuestiones, como puede ser la gestión de los montes y eso hay que analizarlo y reivindicarlo”. A falta del diseño final de la convocatoria de la movilización, en principio “Yo paro por mi pueblo” consiste que “en todos los pueblos haya un gesto simbólico para reivindicar, en este caso, la gestión de los montes para evitar incendios. No tenemos aún el lema, pero en esta asamblea tenemos una idea clara, no queremos ser territorio de sacrificio sino tierra de oportunidades”.

Quien habla es Teo Nieto, representante de las asociaciones de Zamora integradas en la Revuelta de la España Vaciada, quien coincidió en Cáceres con otros zamoranos, como Carmen Pérez Ramos, de Vega de Villalobos, de la Coordinadora Rural de Zamora, Ramiro Tomás, de la Plataforma 102 de Porto de Sanabria, además de Celia Carnero que representa a un colectivo nacional de Movimiento de Jóvenes Rurales Cristianos y Alberto Zamorano del Colectivo Ciudadanos del Reino de León.

Reto Demográfico

El meollo del encuentro ha sido la programación “es decir, por dónde vamos a caminar a partir de ahora en este curso” la Revuelta. “Como aspectos generales queremos recuperar, volver a sentarnos en la mesa con Reto Demográfico, con el Miteco (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) que se había ido dejando a un lado y queremos volver a tomarles el pulso. De alguna manera lo que queremos es tener una presencia en diálogos institucionales”.

“Pero lo más importante que queremos es movilizar la calle”, enfatiza Teo Nieto. “Como movimientos sociales que somos, nos reafirmamos como movimientos ciudadanos que parten de la base y no queremos desengancharnos de la base, de la ciudadanía”.

101 medidas

La acción de las coordinadoras tendrá un doble sentido. “En primer lugar queremos hacer pedagogía, educar un poco en todo este tema que estamos trabajando. Sobre todo que los ciudadanos conozcan nuestro modelo de desarrollo en el que estamos trabajando en la España Vaciada, que es un compendio de 101 medidas que queremos presentar y pelear para que se implanten porque creemos que pueden ser buenas para el reequilibrio territorial”.

Pero también queremos “movilizar, estar en la calle continuamente”. Y en este sentido “hay dos fechas para nosotros significativas, una a principios de octubre, un sábado y la segunda el 31 de marzo, como aniversario. “Y estamos barajando la posibilidad de añadir una tercera fecha, la del 28 de diciembre, los Santos Inocentes, pero eso hay que masticarlo un poquito más”.

La Revuelta de la España Vaciada funciona con la asamblea general y con una especie de junta directiva con representantes de todos los territorios junto con asociaciones a nivel nacional que puedan ser transversales “y que nos reunimos cada 15 días para ir aterrizando las cuestiones concretas”.

Movilización en octubre

La política

Respecto a la posible entrada el política, Teo Nieto indica que “eso ha quedado más o menos claro. Son dos vías paralelas que nos movemos hacia el mismo objetivo, que tenemos absoluta sintonía en los objetivos, pero no en los medios. Con lo cual cada plataforma tiene libertad para poder hacer lo que quiera, pero siempre teniendo en cuenta que somos movimientos sociales”.

De hecho plataformas como Soria Ya o Teruel Existe participaron en la asamblea y hablaron de su experiencia el política, pero “hay que preservar el contacto con la calle, con la ciudadanía. El Movimiento de la España Vaciada es un movimiento social. Y tenemos claro que cuando alguien del movimiento ciudadano da el paso a la política y obtiene representatividad política dejaría de representar al movimiento ciudadano”.