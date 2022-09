“Confío en que Ciudadanos siga siendo decisivo y pudiendo gobernar en muchos lugares”

Inés Arrimadas (Jerez de la Frontera, 1981) es la presidenta de Ciudadanos, partido que inicia el curso político inmerso en su proceso de refundación y con el objetivo de volver a hacer una “herramienta política más seductora”. La líder de Cs ha aprovechado su visita a la feria Fromago de Zamora para hablar sobre diversos temas de actualidad.

–La ciudad de Zamora vive uno de sus momentos más esperados, la I Feria Internacional del Queso, Fromago. ¿Qué valoración hace de esta feria?

–Es una feria espectacular. Era un reto organizar la feria del queso más grande de Europa y, desde luego, se ha superado la prueba con creces. Zamora ha demostrado que, cuando tiene una oportunidad, la sabe aprovechar y se ha organizado una feria a la altura de la calidad del queso de la provincia de Zamora, que es de lo mejor del mundo. Por lo tanto, esta es una de las mejores ferias del queso del mundo.

–Una apuesta personal del presidente de la Diputación de Zamora, Francisco Requejo, cuyo futuro político es algo incierto. ¿Confía en que sea el candidato por el partido a las próximas elecciones municipales de Zamora?

–A mí me encantaría. Es una persona muy querida por las bases del partido, está haciendo una labor realmente fantástica y ha demostrado que cuando una persona de fuera del entorno político, una persona de la sociedad civil, se pone a gestionar, pues deja de lado los sectarismos, deja de lado un poco el conformismo que había en la Diputación de Zamora y la verdad es que ha gestionado muy bien situaciones muy complejas. En mi opinión, ha puesto a la provincia donde se merece, que es en el mapa y Zamora, ahora mismo, pues es noticia a nivel internacional por una feria (Fromago) como esta, que tiene mucho trabajo detrás.

–De no ser así, ¿qué expectativas tiene el partido a nivel provincial?

–Nosotros hemos hecho un trabajo fantástico y confío en que Ciudadanos siga siendo decisivo y siga pudiendo gobernar en muchos lugares tan bien como lo está haciendo. Yo me muevo por toda España, me muevo también por toda la provincia de Zamora, ya que estuve hace unas semanas en lo del incendio, y la valoración que hace la ciudadanía de Ciudadanos es muy buena. Y es muy buena cuando estamos en los gobiernos y en la oposición, y este espacio va a seguir siendo decisivo en la comunidad de Castilla y León.

–En el mandato de Albert Rivera se planteó la eliminación de las diputaciones provinciales, aunque finalmente se rectificó. ¿Cuál es su opinión respecto a esto? ¿Cree que deben suprimirse las diputaciones provinciales?

–Lo que no hay duda es que los servicios que se prestan a los pueblos pequeñitos son necesarios. Otra cosa es que se pueda ser más eficiente en las administraciones, pero también es que hay diputaciones gestionadas de una manera y de otra. Yo creo que la gestión de la Diputación de Zamora ha demostrado en estos últimos años con el partido de Ciudadanos que se puede gobernar muy bien y también prestar servicios de verdad. Y, además, se ha superado el sectarismo político de “solo te apoyo a ti, municipio, si eres de mi color político”. Aquí se ha trabajado muy bien y, de hecho, muchos alcaldes de otros colores políticos a mí me han reconocido personalmente en estas visitas que trabajan muy bien con Requejo y con la Diputación.

–Uno de los mayores problemas de la provincia se trata de la despoblación. Desde Ciudadanos, ¿qué plantean para combatirla?

–Tenemos un Plan integral de lucha contra la despoblación para, por supuesto, bajar impuestos para que sea más fácil ubicarse aquí, potenciar el modo del teletrabajo con mejores conexiones de Internet para que las personas puedan trabajar un día o dos días de la semana en Madrid, pero pueda vivir aquí y apoyar a los sectores autóctonos. Por ejemplo, esta feria Fromago es una gran apuesta de lucha contra la despoblación porque es un apoyo al sector agroalimentario, al sector lechero, que es fundamental para la fijación del territorio. Si se hacen las cosas bien, tanto en Zamora como en el conjunto de Castilla y León, se puede volver a revertir la situación y mucha gente puede venir si hay una serie de servicios y oportunidades y, desde luego, necesitas una apuesta del Gobierno de España y que no vaya el dinero siempre a los partidos nacionalistas y que venga también a zonas que están en riesgo de despoblación como ocurre en Castilla y León.

–En las últimas elecciones autonómicas de Castilla y León, Ciudadanos sufrió un grave desplome. ¿Confía en revertir la situación?

–Por supuesto. De hecho, los líderes de la oposición somos nosotros, en Ciudadanos, en términos, yo digo, reales. Quien más se visualiza como una alternativa a este Gobierno, quien más, además, credibilidad tiene para criticar lo que hace este Gobierno es precisamente Ciudadanos y es Francisco Igea. Por lo tanto, bueno, tenemos la misma representación que Podemos o la misma representación que, hasta hace unos meses, tenía Vox, por lo tanto mientras se mantenga la voz de Ciudadanos y mucho peso a nivel regional, ya que contamos con muchos alcaldes y muchas instituciones como ayuntamientos o diputaciones, como es el caso de Zamora, pues Ciudadanos va a seguir siendo decisivo para ayudar a Castilla y León a despegar, a crecer y a ponerse al lugar que se merece dentro de España.

–Con un solo procurador en las Cortes, ¿ha tocado suelo Ciudadanos? ¿Ha cumplido su ciclo Francisco Igea?

–Bueno, acabamos de empezar la legislatura. Para mí es el líder de la oposición y yo creo que los castellanoleoneses han visto lo bien que ha funcionado el Gobierno anterior, lo serio que era, lo creíble que era, y un poco el circo mediático que se forma en cada comparecencia del Gobierno actual. Por lo tanto, Paco (Francisco Igea) va a seguir haciendo una labor muy buena desde la oposición y el resto de ciudadanos que están en los ayuntamientos y en las diputaciones van a ser decisivos en las próximas elecciones municipales y vamos a seguir gobernando en muchos lugares.

–¿Piensa que Ciudadanos se equivocó en el pasado con el pacto con el PP en la Junta de Castilla y León?

–Nosotros al final lo que hemos sufrido es una puñalada de Mañueco que ha visto toda España y, de hecho, yo creo que el Partido Popular no ha salido bien parado de ese apuñalamiento, pero nosotros vamos a mirar el futuro y lo que sí que está claro es que Ciudadanos ha gobernado bien y tiene que seguir gobernando, no solo en la Junta de Castilla y León, sino en muchos municipios donde gobernamos. A mí me felicita la gente por la calle cuando voy a aquellos municipios en los que gobierna Ciudadanos o cuando voy con Paco (Francisco Requejo) por la calle, aquí, en Zamora.

–¿Qué opina de estos primeros meses de gobierno de coalición entre PP y Vox en la región?

–Lo que ha habido es mucho espectáculo, muchas ridiculeces y poca gestión. Ha habido una involución muy rápida, por ejemplo, en seriedad, en transparencia, en credibilidad, en gestión, en perfiles profesionales. Ha habido un retroceso muy rápido porque cuando Ciudadanos sale por la puerta vuelve a entrar la falta de transparencia, chanchullos y creo que los espectáculos, que es a lo que se ha dedicado pues la mayor parte del Gobierno.

–¿Ve a Vox con posibilidades de liderar a la derecha política, algo que casi consigue Ciudadanos?

–Nosotros es que hemos liderado el centro liberal, que es lo que somos, y no sé lo que harán los demás. Nosotros somos imprescindibles. Es un espacio que no ocupa nadie más y España va a ser un país mejor con un partido liberal y de centro como Ciudadanos. Y que además en Castilla y León se ha visto que pasa cuando gobernaba Ciudadanos y es que había más crecimiento de empleo, menos impuestos, incluso se ha crecido en población en Castilla y León, se han mejorado muchos servicios, se ha liderado, porque hemos sido punteros, en transparencia y en la lucha contra la corrupción, y los ciudadanos de Castilla y León saben que Ciudadanos gobierna muy bien y saben lo que pasa cuando Ciudadanos no está en el Gobierno y es que todo va a peor y se deteriora el Gobierno bastante rápido.

–El futuro político de Ciudadanos es incierto e inicia el curso inmerso en su proceso de refundación. ¿Qué entra dentro de estos planes de refundación?

–Estamos haciendo un proceso muy ambicioso de refundación con una escucha, no solo a la militancia, sino a la ciudadanía, como no se ha hecho nunca en este partido. Desde luego tenemos que lanzar muchas medidas políticas que nadie se atreve, pero que son absolutamente necesarias y, desde luego, un proyecto mucho más fresco y nuevo, porque el espacio sigue existiendo. Mucha gente está convencida de que España va a ser un país mejor con un partido liberal y de centro y nosotros vamos a estar a la altura y, por ello, vamos a dar un partido político más nuevo, más reformado, que consiga volver a ilusionar a la gente y a la ciudadanía porque todo el mundo me dice que lo hemos hecho muy bien, que les gustamos, todo el mundo me dice que se identifica con nosotros, pero es verdad que nosotros tenemos que darles una herramienta política más seductora y volver a conectar con toda esa gente que confió en Ciudadanos y que quiere volver a confiar en un partido como Ciudadanos.

–Haga autocrítica. Ciudadanos pasó de ser tercera fuerza a la irrelevancia. ¿En qué se han equivocado?

–Somos el partido que más autocrítica ha hecho. Llevamos un año haciendo autocrítica y somos muy conscientes de que hemos cometido errores, pero también es verdad que otros cometen infamias, nosotros cometemos errores, y debemos aprender de nuestros errores, que han sido muchos, y desde luego el espacio sigue. Hemos hecho muy buena labor en los gobiernos, no tenemos casos de corrupción, a mí por la calle nadie me echa en cara errores de Gobierno sino simplemente que la situación del partido es débil, así que tenemos que hacer como otros partidos liberales en Europa, que es un proceso de refundación, renovar el partido, renovar las ideas y volver a conectar con mucha gente que quiere un partido liberal y de centro en España.

–Aunque, según las encuestas, los sondeos apuntan a que Ciudadanos corre riesgo de perder toda su representación parlamentaria...

–Estamos a tiempo. Aún queda mucho tiempo para las elecciones. Ciudadanos sigue siendo un partido insustituible, un partido que no ha tenido nada parecido en las últimas décadas en España y que, si no estamos nosotros, ¿quién va a defender la igualdad de los españoles? ¿Quién se va a enfrentar al nacionalismo? ¿Feijóo? Que ya está diciendo que hay que caerles bien. ¿Quién va a reformar España? ¿Quién va a dar oportunidades a los jóvenes? Modernizar territorios como este. ¿Quién lo va a hacer si no es Ciudadanos que es un partido moderno, reformista, que lucha contra el nacionalismo, que es ambicioso y que es europeista? Yo creo que solo nosotros podemos acometer algunas de las reformas que necesita España y por ello vamos a seguir hacia adelante.