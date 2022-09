La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, visitó en el día de ayer la feria Fromago de Zamora, un evento que se celebra en las calles del centro y el casco antiguo de la ciudad y que, como declaró Arrimadas, “sitúa a Zamora en el mapa y es digno del producto estrella que se tiene en esta zona, que es uno de los mejores quesos del mundo”.

La presidenta de Ciudadanos ha hecho estas declaraciones en la ciudad de Zamora durante su visita a la Feria Internacional del Queso Fromago Cheese Experience. Esta es la segunda visita que realiza Arrimadas a la provincia zamorana en apenas dos meses, la anterior para mostrar su apoyo tras los graves incendios sufridos este verano en la provincia.

La presidenta de Ciudadanos ha vuelto a pedir un Plan Zamora específico para la recuperación de este territorio tras este “desastre ecológico y económico”.

“Zamora ha sufrido uno de los peores incendios de la historia reciente de España y queremos que tenga la atención que se merece por parte de la Junta de Castilla y León y del Gobierno de España. Al final, tanto el PP como el PSOE siempre han ido a pactar con partidos nacionalistas y a destinar recursos a lo que los nacionalistas han pedido. España es diversa, pero tenemos que defender la igualdad de oportunidades de todos”, ha señalado la presidenta durante su visita.

Arrimadas ha visitado “la feria del queso mejor y más grande de Europa” acompañada por la coordinadora autonómica de Ciudadanos en Castilla y León, Gemma Villarroel, y el presidente de la Diputación de Zamora, Francisco José Requejo, “que ha sido fundamental para impulsar este proyecto”, según ha declarado.

Arrimadas ha recorrido los 330 stands y 275 expositores de la feria internacional del queso y, además, ha podido contemplar el amplio programa de actividades entre los que destacan varias catas, degustaciones y actuaciones al aire libre.

“Animo a todo el mundo a venir a Zamora a disfrutar de la feria, porque la verdad que es una gran oportunidad para poder degustar el producto estrella que es el queso”, declaraba Inés Arrimadas durante la comparecencia de prensa.

La feria prosigue en el día de hoy con más catas, degustaciones y actuaciones al aire libre, en lo que se espera que sea el día con mayor afluencia de público.

Todo ello, en una feria del queso, que ya se trata de una realidad, con una ciudad, Zamora, totalmente volcada con el evento cuyo objetivo principal es que se convierta en un referente internacional dentro del sector.

La líder de Cs acusa a Feijóo de “arrodillarse ante el separatismo”

Inés Arrimadas acusó al líder nacional del PP, Alberto Núñez-Feijóo, de “arrodillarse ante el separatismo” y de “tener complejos y pensar que para agradar hay que portarse bien con el nacionalismo”. “Feijóo va a hacer lo que ha hecho Rajoy: arrodillarse ante el nacionalismo, intentar agradarles y abandonar a los constitucionalistas. Por eso no estará en la manifestación”, añadió, en alusión a la convocatoria del próximo domingo en defensa del castellano. “Nosotros, una vez más, este domingo estaremos en Barcelona a las 12.30, en el Arco del triunfo, para pedir que se cumplan las sentencias, que no se ceda ante el nacionalismo, que no se rindan más los gobiernos de España ante el nacionalismo y que se escuchen las necesidades de toda España”, aseguró.

“Para agradar a los españoles hay que tener un proyecto moderno y que garantice la igualdad. Hoy estamos en Zamora, en Castilla y León, un territorio que se ha abandonado y olvidado muchísimas veces”, recalcó. “Somos un partido que dice lo mismo en todos los rincones de España. El PP de aquí no dice lo mismo que el PP del País Vasco ni que el de Cataluña. Como presidenta de Ciudadanos, he dicho siempre lo mismo. Cuando era la líder de la oposición en Cataluña, cuando voy al País Vasco, como hemos estado, hace apenas dos semanas, defendiendo a los guardias civiles en Alsasua, y como lo digo aquí, en Castilla y León, en la tierra de mis padres”, agregó.