El portavoz municipal del PSOE de Zamora, David Gago, presentará el próximo lunes su precandidatura a las primarias, con vistas a convertirse en el candidato que compita por la Alcaldía de la capital zamorana.

“Previamente, he hecho un proceso de reflexión particular, valorando estos tres años de trabajo al frente del Grupo Municipal Socialista. He hablado con mis compañeras Auxi e Irene, he conversado con militantes de la Agrupación Local y con el equipo que me acompaña en esta nueva etapa y tomamos entre todos la decisión -y yo, la particular- de dar un paso al frente y presentar mi candidatura para encabezar la lista del PSOE al Ayuntamiento de Zamora”, explicó, en declaraciones a la agencia Ical.

”Es un proceso abierto, que tiene que ser limpio, transparente y muy democrático y cualquier militante o simpatizante puede presentar durante esos dos días su propuesta de precandidatura. Cualquier persona puede plantear su opción para ser precandidata y, si consigue los avales, candidata a las Primarias”, recordó.

Por lo que se refiere al proyecto que lidera, David Gago considera que hay “bastante respaldo” en el PSOE de la capital zamorana. “Ha habido un reinicio muy fuerte de la Agrupación Local y las cosas están saliendo muy bien, con moderación potente en el discurso y aplicando a cada problema una solución. Siento que estamos recuperando la confianza de muchas personas que nos habían dejado de apoyar”, señaló.

“Internamente, la gente está muy satisfecha con nuestra plena dedicación para sacar al PSOE de las dinámicas en las que venía inmerso desde hace tiempo. No es una labor solo mía, sino de todas las personas que pertenecemos a la organización”, aseguró.