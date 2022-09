“Calle Buscarruidos. Paseando entre dualidad y contraste” es el título del libro de fotografía que impulsa Juan Manuel Lorenzo Diez, quien reúne más de un centenar de instantáneas en un volumen que homenajea a “nuestro patrimonio inmaterial”, explica el fotógrafo.

El autor ha propuesto su proyecto editorial a libros.com y estos días busca a personas que le ayuden a lograr los 6.000 euros que precisa para que el título vea la luz. El joven, a quien puede verse con su cámara habitualmente por la ciudad, precisa de mecenas que en vez de esperar a comprar el libro cuando esté ya publicado, confíen en su trabajo y lo adquieran previamente y reciban diversas recompensas en función de las aportaciones que pueden ir desde los 25 euros hasta los 3.500 euros.

El creador en “Calle Buscarruidos” plantea un periplo fotográfico a través de la calles de Zamora, de las tradiciones como la Semana Santa, las mascaradas o las romerías. Las imágenes que integran el proyecto suponen una selección de imágenes entre las muchas instantáneas que ha tomado entre los 2011 y 2022. “Hace un año aproximadamente me puse a dar forma al conjunto de fotos que he hecho y encontré conexiones que a primera vista no se apreciaban” testimonia Lorenzo Diez. El joven concreta que las fotos “no tienen una temática concreta” al tiempo que añade que “es fotografía en el exterior ahí el título”.

El autor juega mucho los contrastes que otorgan los lugares. “Cada fotografía individual puede expresar una cosas, pero al ir con otra, en contraposición con otra va a tener mucho más sentido y más fuerza visual” define el fotógrafo que ha optado para el trabajo por el blanco y negro.

Juan Manuel Lorenzo Diez, quien recibió clases de fotografía de Jesús de la Calle, se ha alzado, entre otros reconocimientos, con el primer premio del concurso de fotografía del Consejo de la Juventud de Castilla y León de 2021 y este año, con el primer premio del concurso de fotografía de las cofradías de Toro.