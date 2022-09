El gasóleo de calefacción se encarece un 40% en Zamora y dispara la cuota de las comunidades

El precio del gasóleo para calefacción sigue completamente disparado. En datos, el precio medio por litro de este carburante en 2021 era de 0,750, mientras que, a fecha de hoy, según los datos consultados, el precio por litro es de 1,464. Es decir, los zamoranos pagan actualmente cerca del doble de gasóleo para calefacción que la media anotada en el pasado año.

No obstante, el gasóleo de tipo C, el cual se utiliza en los sistemas de calefacción, es el combustible menos refinado y que contiene más cantidad de parafina. No se busca la eficiencia ni el cuidado de un sistema de mecánica complicado como es un motor. El gasóleo C es el más barato de los tres tipos, a pesar de la subida generalizada, y está especialmente concebido para lograr generar la máxima cantidad de calor. Su poder calorífico es el más alto del mercado.

Este es el tipo de gasóleo que tienes que conseguir si quieres mantener tu casa caliente todo el invierno de la manera más eficiente. Algo que para muchos zamoranos es inviable debido a su alto precio, que sigue en aumento.

Comparativa nacional

Las viviendas que requieren este tipo de combustible han visto como su precio se ha incrementado hasta llegar a puntos nunca antes alcanzados. A esta fecha, el gasóleo para calefacción se puede encontrar a 1,464 euros el litro, mientras que, en septiembre de 2021, por hacer una comparativa anual, el precio por litro era de 0,880, lo que refleja una subida cercana al 40% en la provincia.

Durante el año 2021 la media del precio de gasoil calefacción en la provincia fue de 0,841 euros el litro. Durante este año el mes con mayor precio fue octubre con 0,940 y el mes con el precio de gasoil más barato fue enero con 0,751.

En lo que llevamos de 2022, todos los meses presentan cifras superiores a las registradas en 2021, incluso a la más alta registrada en el mes de octubre, que ya era muy cercana al euro por litro.

La subida es bastante evidente y deja a las familias en una situación ciertamente compleja, ya que ven como tendrán que afrontar gastos más elevados para mantener su casa caliente durante los meses de invierno.

El precio de este gasóleo ha ido subiendo también a lo largo del año. Al comienzo del pasado 2021, el precio por litro estaba en 0,510 euros aproximadamente, pero en marzo de 2022, hace tan solo unos meses, había subido más del doble hasta posicionarse en los 1,154 euros por litros. Así pues, desde el mes de marzo hasta el actual mes de septiembre, la subida ha continuado con alrededor de 0,300 euros por litro.