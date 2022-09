Hasta el próximo 26 de septiembre está abierto el proceso de matrícula para un nuevo curso en la Universidad de la Experiencia, dependiente de la USAL, que este octubre regresa en formato totalmente presencial, después de las adaptaciones obligadas en los dos cursos anteriores por la pandemia. Volverá así a las aulas de la Escuela de Magisterio en horario de tarde y su coordinador, Cristo José de León, confía en volver a las más que destacables cifras de alumnado de otros años.

–¿Cómo se presenta este curso, una vez superada la etapa más negra de la pandemia?

–En este curso hemos vuelto a la normalidad completa. Las clases arrancarán el próximo 4 de octubre, así que todavía tenemos las matrículas abiertas, hasta el 26 de septiembre, y aún quedan plazas. Este año se recuperan las asignaturas obligatorias al 100%, al igual que las optativas, con sus cuatro itinerarios: Ciencias de la Vida; Cultura, Política y Sociedad; Grandes Figuras Universales y Patrimonio Zamorano.

–¿Volverán también a partir de octubre las actividades complementarias de la UNEX?

–En un principio, se incorporarán, en la medida de lo posible, conferencias y otros talleres formativos, como había antes. La conferencia inaugural será el próximo 10 de octubre. Con estas previsiones, esperamos volver a recuperar las cifras de alumnado pre pandemia.

–Entonces, ¿serán palpables las diferencias con el curso anterior?

–Por ejemplo, el año pasado las conferencias no comenzaron hasta finales de enero o principios de febrero y ahí todavía teníamos los problemas y restricciones con el aforo. Este año se seguirá manteniendo alguna medida necesaria para continuar sin ningún contagio, pero hay que subrayar que no se contagió nadie en el aula. Por ese motivo, animamos a que la gente no tenga miedo y se matricule, porque se volverá, dentro de lo posible, de nuevo a la normalidad.

–¿Aspiran a incrementar el número de matrícula con respecto a los dos últimos cursos?

–La idea es, al menos, intentarlo, estamos en ello. Por eso esperamos que los alumnos, sobre todo las nuevas incorporaciones, que no conocen todavía el programa que ofrecemos, se animen. Lo suyo sería normalizar un poco la cifra de alumnos durante este curso.

–¿Habrá alguna materia nueva en el currículo de este curso 2022-2023 de la UNEX?

–Lo que hemos hecho es intentar, en la medida de lo posible, cambiar a muchos profesores para que haya una renovación. Por otra parte, aquellos que por su trayectoria o experiencia tengan muy buen trato o conexión con los alumnos, continúen, pero aconsejándoles que revisen su materia y le den un cambio. Así, aunque es verdad que, en principio, la gente puede pensar que siendo el mismo profesor será la misma asignatura, pero hay que tener en cuenta que hay materias como Sociología, Historia de España o Psicología son muy amplias, así que será fácil dar un enfoque distinto.

–¿Cuáles son los itinerarios más demandados por los alumnos?

–El de Ciencia de la Vida tiene siempre muy buena aceptación. Puede que sea porque no solo se tratan cuestiones físicas, incluso hacen deporte en alguna asignatura, sino que también se centran en temas de memoria, de alimentación o incluso de cuidado personal, que será una de las novedades de este año. Intentaremos dar nuevos enfoques para continuar haciéndolo atractivo. Otra de las ramas que suele funcionar muy bien entre nuestros alumnos es Patrimonio Zamorano. En este itinerario la ventaja es que no solo son profesores universitarios, sino que también son grandes especialistas en la provincia y en su rama de conocimiento tienen cierto reconocimiento y prestigio.

–¿A quién va destinado principalmente el programa de la Universidad de la Experiencia?

–A cualquier persona que tenga más de 55 años, esté trabajando o sea prejubilado, posea estudios o no, eso no importa. En esta universidad no hay límite de edad, de hecho, tenemos alumnos de más de 90 años que acuden a clase sin ningún problema. Lo que sí es cierto es que en los datos de la matrícula se solicita el nivel de estudios, pero eso solo responde a poder ajustar bien los grupos de alumnos, para que los compañeros estén todos más o menos al mismo nivel en clase.

–¿Son estudios económicos, se puede acceder a ellos con facilidad?

–Realmente son muy baratos. Cuestan un total de 80,10 euros para todo el curso a aquellos alumnos que se matriculan por primera vez. Para el resto, se reduce a 55,10 euros y entra todo en este precio, así que no hay excusa.

–¿Qué tipo de profesorado imparte clases en la UNEX?

–Tenemos dos tipos de profesores. Por un lado, están los docentes de la propia universidad, que realizan su actividad académica en grados de la USAL y también investigaciones. El otro grupo se compone de grandes especialistas de reconocido prestigio, que aunque no dan clase habitualmente en la universidad, sería inviable pensar en un programa de estas características sin contar con ellos.

–Como coordinador, ¿por qué cree que la gente repite y sigue formándose en esta universidad año tras año?

–El secreto yo creo que está tanto en el aprendizaje académico como en la labor social que se hace en este programa. Con el paso de los años, se van creando grupos y amistades, se reencuentran personas de la generación que perdió el contacto con el tiempo y también es una manera de tener cierto ocio, ya que no sol o se centra en el aula, sino que hacen otras actividades paralelas, como tomar antes de venir a clase un café, por ejemplo.

–¿La Asociación de Alumnos y de Antiguos Alumnos es un buen apoyo también en este sentido?

–Es una agrupación muy activa. Organizan varias excursiones durante el curso académico, además de conferencias y charlas más informales. De esta manera, el programa queda muy completo, no solo por lo que se ofrece dentro del curso propiamente dicho, con los profesores y horarios de las asignaturas, sino también por las diferentes actividades de las que se dispone desde el programa y la asociación.