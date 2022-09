Jóvenes emprendedores piden “mas facilidades” para poner en marcha negocios en la ciudad

La provincia se vacía, los negocios cierran en la ciudad y cada vez son más los que deciden buscar oportunidades fuera. Sin embargo, algunos jóvenes continúan poniendo su ilusión y proyecto de vida en Zamora, algo que no le está resultando fácil a los emprendedores.

Uno de los problemas que se encuentran aquellos que lo intentan, es que de tratarse de un proyecto situado en la ciudad, la cantidad de subvenciones y ayudas a las que optan son menores. Las de la Junta de Castilla y León, en su mayoría, están destinadas a poblaciones rurales, con un número limitado de habitantes. De igual forma sucede con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), cuya financiación va dirigida a entornos rurales. Así, la capital cuenta únicamente con las proporcionadas por la Oficina Municipal de Desarrollo del Ayuntamiento.

El objetivo de la subvención es el de fomentar la iniciativa empresarial y la creación de empresas en el municipio. Sin embargo, en muchas ocasiones, la tardanza en la resolución de la dotación económica, y la cuantía de esta, genera que los futuros empresarios no puedan lidiar con los gastos que acumulan durante ese periodo de tiempo.

Requisitos para la subvención

Entre los requisitos, está el de haber realizado una inversión mínima de 6.000 euros, y poder acreditarlo, lo que significa que los emprendedores tendrán que disponer de un capital inicial de al menos esa cuantía económica. Así mismo, la empresa debe ser de nueva creación, por lo que no es posible que se solicite a través de la ampliación de una actividad ya existente, la transformación jurídica, ni la sucesión de esta.

Inflación

La subida de los precios tampoco ayuda a los jóvenes emprendedores de la ciudad, que ven aumentados sus costes y se ven en la posición de tener que pedir nuevos créditos, o aumentar los anteriores, con la incertidumbre siempre presente en cuando a las ayudas de las instituciones y del posterior éxito que tengan, o no, sus proyectos.

Nuevas empresas en Castilla y León

En la comunidad se han constituido 194 sociedades mercantiles durante el mes de julio, setenta y dos menos que en el pasado año, cuando las cifras llegaban a los 266, lo que supone una variación anual negativa del 27,1 por ciento. De la misma forma, el capital medio desembolsado es de 2.968 euros, mientras que el pasado año la cantidad era muy superior, 11.243 euros. Otro dato preocupante es el número de sociedades disueltas, setenta y una durante julio, aunque una cifra similar al año inmediatamente anterior, con un incremento del 2,9 por ciento.

Coste del alquiler

Otra de las problemáticas se centra en el coste de los alquileres en la ciudad. Motivo por el que algunos negocios deciden “echar el cierre” al no tener ninguna ganancia o llegando al caso de no generar los suficientes ingresos como para hacer frente a la renta.

Sobre esto, algunos comerciantes señalan que el problema está en que “la mayoría de los locales pertenecen a unos pocos dueños, que no tienen ningún interés en bajar el precio, llegando incluso a preferir tener cerrado su inmueble aunque no les genere ningún tipo de ingreso, si no todo lo contrario, gastos”.

Apuntan a que “es necesario que se resuelva esta cuestión de alguna forma para que pueda volver a fomentarse el emprendimiento, la industria y el comercio en Zamora”. De lo contrario, creen que “la despoblación continuará aumentando, y en esto son las instituciones y la Administración las que tienen en sus manos la llave de la solución con las que retener el talento y a la gente joven”.