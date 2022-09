El vehículo pesado estaba señalizado “con luces lumínicas” de avería y con otros elementos para alertar de su estacionamiento en el arcén y ocupando una pequeña parte de la doble vía, un metro de un carril de la autovía, cuya anchura de calzada es de 7,20 metros, y de trazado recto en ese tramo, concreta la sentencia de la Audiencia de Zamora que condena al joven conductor de 38 años del turismo a 5 años de prisión y 7 y medio de retirada del carné.

El fallo puede recurrirse ante el Tribunal de Justicia de Castilla y León y el Supremo, una posibilidad que, todo parece indicar, que se aprovechará para intentar una absolución exigida por el imputado ya el día del juicio.

La sentencia castiga los tres homicidios cometidos “por imprudencia grave”, especifica; y dos delitos contra la Ley de Seguridad Vial: “conducción bajo los efectos de las drogas” y “conducción temeraria manifiesta”, “con notoria y anormal desatención” a las normas de tráfico; y “por la puesta en peligro concreto la vida o integridad de las personas”, del resto de usuarios de la vía. La conducta del imputado generó un riesgo de entidad “muy elevada” para terceras personas.

Los magistrados no aplican ninguna circunstancia atenuante de los delitos cometidos, ni de resarcimiento del daño causado a las familias de los fallecidos, al haber pagado las indemnizaciones las compañías aseguradoras y no el procesado, de iniciales R.S.J., ni de arrepentimiento.

Se detienen en los análisis de sangre efectuados al conductor del Peugeot -descartados los de orina porque no los ordenó la instructora del caso- para vincular el exceso de consumo de drogas que “disminuían notablemente sus facultades físicas” para ponerse al volante y la “antirreglamentaria y excesiva” velocidad con la ausencia de frenada y de maniobras evasivas para sortear al camión.

Aunque no hubiera habido esas señales lumínicas de avería, las de color amarillo que giran de 360 grados; las del propio remolque, que proyectaban reflejos; y la preseñalización de emergencia trasera, visibles “perfectamente a 950 metros de distancia”, aclara la sentencia, el accidente hubiera sido inevitable por el estado en el que circulaba el condenado y las circunstancias indicadas.

Para sortear el camión, habría necesitado más de cien metros para impedir la colisión, añade el presidente de la Audiencia y ponente de la sentencia, Pedro García Garzón, dado que superaba los 120 kilómetros por hora permitidos en la autovía por la que circulaba.

El turismo salió despedido hacia su izquierda, atravesó el carril derecho, el carril izquierdo y parte de la cuneta terriza y quedó detenido y ocupando en posición oblicua parte de la cuneta, el vierteaguas y parte de la mediana de separación.

El conductor impactó contra la parte trasera izquierda del vehículo pesado, arrollando al camionero, que falleció horas después del accidente ocurrido el 25 septiembre de 2019. Se había bajado a colocar bien las cinchas para que la carga no se cayera y provocara un accidente, recoge la sentencia.

Los ocupantes del turismo, amigos del procesado viajaban con R.S.J. desde Peque a Zamora para ir de fiesta, según testificó el imputado. El joven de 21 años, David Jodar Lemos, y el menor de 16, Mario, quienes iban como copiloto y ocupante al lado derecho del automóvil, lateral que se fue contra el remolque, y murieron en el acto.

La familia del joven granadino solo pedía justicia y empatía

Los padres del joven granadino fallecido en el accidente, David Jodar Lemos, que estuvieron arropados durante el juicio por familiares y amigos desplazados desde la provincia andaluza, solo pedían justicia a los magistrados zamoranos y empatía a la familia del ahora condenado.

Inmensamente dolidos por el trato que recibieron de los padres del imputado, R.S.L., la madre de David manifestó a este diario que si la actitud hubiera sido otra, comprensiva con el dolor que ella, su marido y toda la familia sufrían por la muerte de David, con un talante de diálogo, “hubiéramos accedido, incluso, a un acuerdo sin llegar a juicio. Como madre, puedo entender a la madre” del acusado, “pero cuando la llamé para ver qué había pasado, el mismo día del accidente, no hubo un gesto, me dijo que no volviera a molestar”, declaró la mujer granadina rota por la pérdida de su hijo.

La recogida de los efectos personales de David, que vivía en la misma casa que el conductor zamorano, tampoco contó con una actitud colaboradora por parte de los padres del imputado, “y no recuperamos algunos objetos, como el ordenador”, que se preguntan por qué no se lo han entregado.