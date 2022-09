Más de 20.000 volúmenes pueden descubrir en las cuatro casetas que integran la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión que hasta finales de mes de septiembre está instalada en la calle de Santiago Alba Bonifaz.

Desde libros de Zamora y la provincia firmados por Herminio Ramos, Julio Eguaras, Guadalupe Ramos de Castro, libros como el catálogo de Remembranza, “Catálogo monumental de la provincia de Zamora” o incluso un Quijote de grandes dimensiones sin olvidar novelas de autores clásicos o ediciones facsímiles ocupan las casetas que desde primera hora de la mañana están recibiendo la visita de los zamoranos.

“El libro nos ha acompañado desde la antigüedad hasta hoy ha pasado a ser un dinosaurio, pero el libro es algo fuera de serie y de alguna manera tenemos que pensar que tenemos libros y tenemos documentos que tienen más de cien años, un tiempo impensable para los emails”, ha comentado en la inauguración el concejal de Comercio, Christoph Strieder.

Por su parte el librero Antonio Pariente, encargado de organiza la feria, ha apuntado que el cambio de ubicación ha hecho que algún librero finalmente se descuelgue y no haya optado por participar en la XXIX edición. No obstante este profesional, que acude a Zamora desde hace décadas, ha estimado que “la gente que compra libros en Zamora va a venir de todas formas porque no deja de ser una ciudad pequeña donde se corre la voz y no hay mucha diferencia de sitio entre el paseo de la marina, aunque vas a perder al cliente de paso que se topa con la feria”.