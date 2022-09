Los supermercados, contra la regulación de precios: “Es un proyecto inviable”

La propuesta de regulación de los precios para los supermercados surgida de los ministerios de Trabajo y Consumo no ha contado con la aprobación de los establecimientos zamoranos, que ven este plan “como un proyecto inviable carente de sentido alguno”. Desde la Asociación de Empresarios de Supermercados de Castilla y León (Asucyl) consideran que no es un sector que se deba regular. Afirman que “se trata de un sector altamente competitivo en el que no tiene cabida la regulación de precios”. Aseguran que en España los supermercados tienen los precios más económicos de Europa y que ese coste “se debe precisamente a la competencia que hay entre los diferentes centros”.

Además, apuntan a que somos uno de los pocos países que cuenta con supermercados de ámbito nacional y otros regional, por lo que la oferta disponible para los consumidores es muy elevada, lo que, en definitiva, se traduce en una mayor competencia que hace que los precios bajen aún más.

La regulación acaba con la competitividad

Señalan que “ninguna empresa puede permitirse que se le marque un precio, puesto que esa es una de las herramientas indispensables que necesita para atraer y mantener a los clientes”. A lo que añaden que tienen conocimiento absoluto de que “todos los supermercados han intentado subir los precios lo menos posible y retrasarlo todo lo que han podido para ser competitivos y no perder ventas, por lo que no parece lógico que se les imponga una medida que regule sus precios cuando son los propios establecimientos los que tratan de hacerlo por si mismos”.

Ninguna empresa puede permitirse que se le marque un precio, puesto que esa es una de las herramientas indispensables que necesita para atraer y mantener a los clientes

La relación entre el precio y los clientes está clara para la Asociación, “los establecimientos lo saben, si suben los precios los compradores se irán a otro centro, por lo que son los primeros a los que no les conviene tener unos precios más altos que la competencia si la calidad no supone un punto decisivo en el factor de compra de un producto”. Sobre este tema, dejan claro que “hace años que los supermercados se mueven en un margen de beneficio del dos por ciento” y que el motivo de que suban los precios “no es que se hayan aumentado los márgenes para tener más ganancias, si no que se han incrementado los costes. El precio como tal no lo han subido los supermercados, “esto solo ha sucedido puntualmente cuando subió el IVA en periodos anteriores.

Medidas propuestas por los supermercados

Aseguran que llevan meses advirtiendo a las instituciones de que la situación era alarmante por el alza de las materias primas, sobre todo de los cereales de ucrania a causa de la guerra, la energía y el carburante. Todo ha sido una cadena que ha generado un incremento inevitable de los precios. Respecto a las medidas que serían efectivas, en mayo propusieron una serie de planes efectivos y rápidos en los que se incluía la bajada del IVA de forma temporal, de tal forma que el veintiuno pasara al diez por ciento y el diez al cuatro por ciento. Además, se presentaron otras sugerencias centradas en rebajar los costes de la cadena, lo que repercutiría directamente en los precios de los consumidores finales.

En Asucyl confían en que la medida se paralice tras las declaraciones de algunos miembros del Gobierno, como el ministro de Agricultura, Luis Planas, que ha rechazado la intervención de los precios en el mercado y ha advertido de que iría en contra de las normas de la Unión Europea, que considera que no sería algo beneficioso ni para las cadenas de supermercados ni para la economía de los consumidores finales.

En lo que se refiere al contacto de los ministerios con la Asociación, no han recibido ninguna noticia, “nos hemos enterado por la prensa, han convocado una reunión con la sede nacional, pero tras haber tomado la decisión, por lo que no se ha contado con nuestra postura en ningún momento y desconocemos por completo lo que se planteará en esa reunión si se lleva a cabo, pero es necesario que se entienda que los supermercados no son el origen del problema del aumento de los precios, por lo que no debería tratarse como tal”.

La nueva polémica

Todas las empresas, sean de nuestras asociadas o no, tienen legítimo derecho a decidir lo que quieran y utilizar las herramientas que más les convengan

En cuanto al plan de Carrefour de poner a la venta cestas con treinta productos por treinta euros, la Asociación se muestra a favor, puesto que “se trata de una propuesta individual, una decisión que ha tomado un establecimiento de forma autónoma y privada”.No tenían ningún conocimiento sobre el tema porque Carrefour no está integrado en la Asociación. No obstante, sostienen que “todas las empresas, sean de nuestras asociadas o no, tienen legítimo derecho a decidir lo que quieran y utilizar las herramientas que más les convengan, siempre y cuando se respeten las normas y leyes de comercio”. Por el momento desconocen el impacto que esto tendrá, se centran en “el daño que haría la regulación”.

Los supermercados de la provincia se enfrentan frontalmente a la posibilidad de que los ministerios de Trabajo y Consumo regularicen sus precios. Sostienen que, de llevarse a cabo la propuesta, acabaría con su capacidad de competitividad. Sostienen que durante meses han avisado de la situación insostenible que estaba provocando la subida de las materias primas, la energía y los combustibles. Sin embargo, el Gobierno no tomó en cuenta ninguna de las medidas propuestas. El objetivo de la Asociación de Empresarios de Supermercados es que se los tenga en cuenta para la toma de decisiones y se cumpla con lo que dicta la Unión Europea sobre el mercado.

El supermercado Carrefour de Zamora se prepara para las “cestas” de 30 euros

La cadena de supermercados Carrefour anunciaba en los medios de comunicación que lanzaría la venta de cestas con treinta productos básicos por treinta euros. Esta acción se toma adelantándose a la propuesta de la ministra de Trabajo de elaborar una lista de productos más asequibles hasta enero. El establecimiento zamorano está comenzando a prepararlo todo para el lunes doce, cuando estarán a disposición de los clientes. Vicente Jiménez Godoy, director de la tienda, ha informado a los empleados siguiendo el comunicado que Alexandre de Palmas, el CEO de Carrefour en España, ha enviado a los diferentes locales del país. Durante el día de ayer el presidente se reunía con la ministra, Yolanda Díaz, para negociar el proceso, y durante el día de hoy se celebrará la reunión regional en la que concretarán los pasos a seguir de forma conjunta.

Sobre los productos que podrán encontrarse los clientes, Jiménez afirma que “el tema no está cerrado todavía”, pero “previsiblemente se tratará de productos de primera necesidad, de alimentación, droguería y limpieza” con los que “proteger el poder adquisitivo de nuestros clientes”. Sostiene que “en el supermercado son conscientes de la situación de los zamoranos, y con esta medida ayudarán en lo posible a facilitar su llegada a fin de mes ante la cuesta de septiembre y los meses que están por venir, que según se esperan, no serán positivos para los bolsillos de los ciudadanos”. Este proyecto no se llevará a cabo solo en España, en Francia tienen en marcha una iniciativa similar, con cien productos a bajo coste, que continuará vigente hasta el mes de noviembre. En el caso español, la duración se amplía hasta el ocho de enero, dadas las previsiones económicas.