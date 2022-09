“La magia tiene ese momento, unos segundos, que te destroza el cerebro”

El mago Jandro regresa a Zamora para presentar y hacer algunos de sus números, alguno de ellos nuevo, en las galas de las Jornadas Internacionales de Magia.

–¿Cómo un hombre que ha hecho telecomunicaciones acaba en el mundo de la magia?

–Yo estaba en el mundo de la magia cuando empecé a estudiar teleco (risas). La magia forma parte de mi vida desde mi infancia. Era un niño muy curioso y empecé con los fascículos de Juan Tamariz que se vendían en los quioscos. El primero me lo regaló mi padre cuando tenía 14 años y me atrapó. También veía en la televisión a Juan Tamariz, a Pepe Carroll o al Màgic Andreu.

–En el arte que usted practica hay muchas variantes. Se ha especializado en magia cómica ¿por qué?

–Porque al final haces lo que te sale y aquello en lo que estás más cómodo y ves que te funciona. Yo cuando hago magia seria noto que el público se ríe o sea que no soy muy creíble como mentalista. Fue un poco por descarte, aunque yo hago magia de todo tipo, pero siempre con humor. Me encuentro bien en cualquier manifestación que haga reír al espectador.

–Usted presenta las galas de la XXIX edición de las Jornadas Internacionales de Magia que tienen lugar el viernes, el sábado y el domingo en el Teatro Principal, pero no es la primera vez que participa en ellas.

– Hace 20 años ya presenté las galas y en aquella ocasión estuvo Juan Tamariz, Jorge Blas, que entonces no era conocido, Yali pú o maestro Picio. Fue un año extraordinario y espectacular. De esa primera ocasión guardo un gran recuerdo porque era de las primeras galas internacionales que presentaba. Cuando pasas tiempo con los artistas tanto en las galas, como los ensayos, las cenas… se crean unos lazos muy fuertes y todos los que estuvimos en esas galas continuamos siendo amigos dos décadas después. En esta segunda ocasión, seré el maestro de ceremonias e introduciré y contaré un poco de la trayectoria de cada uno de los artistas que van a actuar Rada, de Argentina, Ta Na Manga, de Portugal, y Lautaro, de España. También estrenaré algún número en Zamora. Tenéis la primicia de ver alguno de mis números que con anterioridad no ha visto el público.

–Usted ha conseguido cuatro veces seguidas el premio Fool us Trophy, uno de los galardones más prestigiosos dentro del mundo de la magia.

–Es un programa con mucho prestigio en Estados Unidos que se graba en Las Vegas. Tienes que desplazarte allí y hacer tus números ante un jurado integrado por eminencias en el mundo de la magia, que les guste y que no identifiquen cómo lo has hecho. Van magos de todo el mundo y yo he ido en cuatro ocasiones y las cuatro, he ganado. Es algo histórico y me lo tomo más como un aliciente para seguir creando números nuevos.

–Desde su punto de vista, ¿qué cualidades tiene que tener un ilusionista?

–Tiene que tener pasión, tiempo y saber empatizar con el espectador, ver lo que al público le gusta y lo que no y ser autocrítico. Tienes que hacer cosas que sean interesantes para el público. Tiene que apasionarte, pues vas a trabajar muchas horas en algo que puede que finalmente no salga. Yo he invertido mucho tiempo y mucho dinero en trucos que no han visto la luz porque hay un momento en el proceso en el que te das cuenta de que no es bueno, no es interesante, no va contigo... y puede que hayas perdido un año de tu vida, lo que es bastante complicado de digerir.

–¿Qué tiene de especial este arte?

–Tiene un componente de sorpresa y de asombro. Tiene ese momento que te destroza el cerebro por unos segundos y es un arte donde la técnica no se ve, donde se oculta. En la música aprecias que el cantante lo hace bien, que sube mucho... pero en la magia cuanto menos sepas de lo que hay detrás, mejor.

–Decía que el mago debe de captar si el número gusta al público lo que resulta complicado en televisión, donde usted ha trabajado mucho.

–Yo siempre grabo con público y cuando he salido en “El Hormiguero” la magia se la hacía al invitado y también había 120 personas en el plató, por lo que se lo hacía a todos y proyectándolo a la gente de casa. Yo necesito mucho el contacto físico con los espectadores y ver su reacción para jugar con ella.

–En “El Hormiguero” hizo de todo desde guionista, secciones con niños, números de ilusionismo... ¿qué supuso esa etapa?

–Fueron 15 años maravillosos, donde hice de todo. Aprendí de magia, de comunicación, a superar problemas. Fue un aprendizaje maravilloso, pero 15 años es una larga etapa y la vida es muy corta. Hay que hacer muchas cosas para las que todavía no tengo tiempo. El trabajar en televisión supone invertir mucho más tiempo de lo que la gente cree. Trabajaba más de 12 horas al día, luego ensayando el fin de semana para la semana y hay un momento en el que no vives para nada más. Es agotador, pero es un trabajo maravilloso.

–Ahora se está emitiendo un espacio que copresenta y que coincide en horario con el de Pablo Motos.

–Es maravilloso pasar a la faceta de presentador y llevar las riendas del programa “Mapi”, que se emite de lunes a jueves a las 21.50 en La 1. Es otra forma de comunicar y mi labor es que los que están a mi alrededor brillen, tanto Mapi como los tres invitados que vienen cada noche. Me ha ayudado mucho la parte de la magia y la improvisación, que he trabajado en uno de mis espectáculos, ya que tienes que escuchar mucho a los invitados y a partir de lo que te digan, sacar oro.

–Su último espectáculo le llevará a Chicago durante varias semanas.

–Llevo mi último espectáculo “Descabellado” al Teatro de la Latina en Madrid y luego realizamos una gira por España, Alicante, Pamplona o Coruña. Posteriormente estaremos un mes en Chicago haciéndolo. Es la primera vez que en esa ciudad habrá un show de un mago español un mes entero y me hace mucha ilusión. Es “Descabellado”, no por mi peinado sino por fuera de toda lógica. Son mis números más divertidos y más locos, que nunca se han hecho en televisión y donde hago magia de cerca, grandes ilusiones, magia donde estoy yo solo e incluso interactiva, que la hace todo el teatro a la vez.