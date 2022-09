El Frescos y Combinados Terraza Fest prosigue esta semana con música de varios estilos y monólogos en diversos establecimientos de la capital.

En The Patio Canalla el jueves día 8 de septiembre a las 22.00 horas el público podrá ver a Alfonso AM que cantará versiones de ayer y temas propios. Al día siguiente en Manolita Che actúa a las 21.00 horas Dejavu que con un repertorio integrado por pop rock de los años 80 y 90, mientras que en el bar Indalo a partir de las 21.30 horas tocará Alfonso AM.

El sábado 10 de septiembre, el café Marlene ofrece una sobremesa a la movida a cargo de Alfonso AM desde las 13.00 horas, mientras que a partir de las 19.30 horas La Industrial de los Sabores acogerá un concierto de Rechupete centrado en latín soul. Por la noche, a partir de la 22.00 horas, a la bossa nova, el jazz o el fado sin olvidar la canción de autor le pondrá voz Lucía Gonzalo en la Pinta de Oro.

El domingo, día 11, en la Tapería de Balborraz actúa el monologuista Juan Sinde a partir de las 21.00 horas y una hora más tarde lo hará en el Diner Flamingo Voces de Bolero, un conjunto que interpretará son cubano, chachahá o boleros.