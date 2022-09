Ya lo dice su apodo "oro líquido". El aceite es el producto que más ha encarecido su precio, incluso más que la luz, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Los aceites de oliva o girasol han incrementado su precio por el incremento de la factura de la luz.

Los ocho productos que más han subido en los supermercados de Zamora

Comprar ya no es lo mismo que hace un año. El mismo billete que hace unos meses te servía para llenar tu despensa ahora no te llega ni para la mitad del mismo carro del supermercado. Sobre todo, si lo que vas a cargar es uno de estos ocho productos que más han elevado sus precios según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Ahí va la lista:

Aceite de oliva suave de marca blanca (53,6% más) Margarina (41,5%) Huevos (21,6%) Cereales (13,7%) Leche (13,2%) Carne de ave (12,7%) Carne de vacuno (11,4%) Pan (10,1%)

Alimentos que se multiplican por siete desde el campo

Los precios de los alimentos se han multiplicado por hasta más de siete al pasar del campo hasta la mesa durante el pasado mes de agosto en un contexto marcado por el alza de la inflación, según datos del Índice de Precios en Origen y Destino de los alimentos (IPOD) que mensualmente elabora la organización agraria COAG.

En concreto, los ajos multiplicaron por 7,48 su coste desde la cotización en el campo hasta el precio de venta al público en las tiendas, al pasar de cotizar a 0,79 euros por kilogramo en origen para venderse en destino a una media de 5,91 euros por kilo.

Por su parte, las zanahorias costaban en los lineales de las tiendas un 563% más que el precio pagado a los agricultores en el campo, es decir 6,63 veces por encima, al marcar una cotización de 0,16 euros por kilo en origen y venderse en destino a una media de 1,06 euros. Igualmente, las lechugas se revalorizaron 6,53 veces del campo a la mesa, pasando de los 0,17 euros en origen hasta los 1,11 euros en el punto de venta al público, mientras que las ciruelas multiplicaron su precio por 6,41, al pasar de un precio de 0,54 euros por kilo al agricultor a 3,46 euros al consumidor.

Los productos agrícolas multiplicaron al cierre de agosto su precio por 4,14 desde la cotización en el campo hasta el precio de venta al público en los lineales, mientras que los derivados de la ganadería (pollo, cerdo, conejo o huevos) lo hicieron por 2,81. En concreto, el precio del kilogramo de ternera pasó de cinco euros en origen a 18,99 euros por kilo en los puntos de venta al consumidor, es decir, un 280% más. De este modo, el IPOD de productos agrarios y ganaderos publicado por COAG se situó durante agosto en 3,83.

Vivienda, agua, electricidad y gas

No obstante, el grupo de la alimentación no es el único en el que los ciudadanos están notando el golpe. Con el timón enfocado ahora hacia el mal tiempo, conviene no perder de vista que los gastos de vivienda, agua, electricidad, gas y otros suministros son hoy un 27% más costosos que en septiembre de 2021, una cuestión que recrudece el panorama, de nuevo, para los bolsillos más delicados.

En este caso, las personas que se ven más afectadas son inicialmente los desempleados, pero también los asalariados, a pesar de las recientes subidas del salario mínimo interprofesional, y también un porcentaje importante de los trabajadores por cuenta propia de la provincia, que han tenido que recortar parte de sus ganancias para no repercutir totalmente los incrementos de los precios en sus clientes. Mejor pinta la situación para los 48.000 pensionistas zamoranos, que además cuentan con la certeza de que sus ingresos subirán en enero al ritmo que marque el IPC, como ha garantizado el Gobierno.