La Junta de Castilla y León ha anunciado un cambio en las nuevas convocatorias de Formación para el Empleo que han generado descontento en la Confederación Española de Empresas de Formación de Zamora (CECAP).

Según señalan, las nuevas políticas lanzadas por la Conserjería de Industria, Comercio y Empleo van a generar que los alumnos reciba una peor formación y que los cerca de 14.000 empleos que genera este sector se pierdan en la Comunidad Autónoma y sean dirigidos a otras partes del país.

Eliminación de la clausula de calidad

La principal variación entre esta edición y la anteriores es la eliminación del factor de “calidad de la formación” como requisito para la subvención. Guillermo Villaverde, Secretario General de CECAP, sostiene que “Castilla y León es la única comunidad autónoma en la que la calidad y la eficiencia en la formación no están presentes en los criterios de valoración de las entidades solicitantes, algo que es la piedra angular en todas las demás”. Desde CECAP manifiestan la necesidad de volver a examinar las bases para incluir la cláusula.

Requisitos actuales

Actualmente, se toman en cuenta requisitos como que los centros de formación estén en núcleos de menos de 1.000 habitantes o fuera de las principales ciudades, además la mayor o menor presencia de trabajadores en medios rurales, algo con lo que la asociación se muestra de acuerdo, por lo que piden “una integración entre la calidad de la formación y los baremos que han implementado ahora”.

Posición de la Administración

Desde la Administración indican que la valoración de la calidad puede suponer que no entren empresas nuevas, algo que no comparte Villaverde, afirmando que ante la ausencia de ese baremo “lo que se genera es un perjuicio para las empresas de Zamora, Toro, o Zamora que llevan años de experiencia en el proyecto, puesto que con la nueva normativa, las nuevas empresas pueden comprometerse a admitir a seis alumnos y otros cuatro en el turno de discapacidad, con lo que obtendrían la máxima puntuación, y posteriormente, retractarse y no impartir la formación a la que se habían comprometido”. De esta forma, piden que se facilite la entrada de la nuevas empresas, pero sin que por ello se le reste competitividad a las demás.

75 millones de euros en riesgo

Además, añaden que “revisando el nuevo plan, existe la posibilidad de que las nuevas empresas participen y tengan unos resultados muy poco satisfactorios pero, como la calidad no influye, puedan volver a presentarse el año siguiente volviendo a cobrar la subvención”.

Instan a hacer un uso responsable del dinero público, en concreto de los setenta y cinco millones de euros que estarán destinados al próximo curso de formación para el empleo.

Respecto a la respuesta por parte de la administración, CECAP indica que “hasta el momento han tenido un trato agradable, pero esto no se ha visto reflejado en las bases reguladoras que han salido, siendo completamente diferentes a las propuestas por la asociación”. Por ello, “seguirán intentando por todos los medios conseguir una interlocución positiva de la Junta”.