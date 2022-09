El Ayuntamiento, el Colegio de Mediadores y el Banco de Alimentos de Zamora han presentado la comida solidaria que se realizará el día 10 en el Parque de la Marina. El objetivo del acto es recaudar productos no perecederos con los que ayudar a las familias que lo necesiten.

Desde el Ayuntamiento, el concejal de Juventud y Fiestas, Sergio López, ha apuntado que "el objetivo es visibilizar la profesión que realiza el Colegio de Mediadores de Seguros, que es quién ha impulsado esta acción benéfica".

Por su parte, Nicolas Velasco, presidente de la institución, ha señalado que la propuesta surge como una forma de "aportar su granito de arena" a la ciudad "en tiempos oscuros para la profesión y las familias". Ha apuntado que "no se han puesto un mínimo, pero llegar a una tonelada de alimentos sería magnífico".

Banco de Alimentos

Cada vez hay más familias necesitadas en Zamora, ayudamos a más a 1.200 personas

Andrés Rincón, presidente del Banco de Alimentos, ha señalado que cada vez tienen más personas necesitadas en la ciudad y la provincia. Desde el inicio de la pandemia el número de familias ha aumentado, llegando a ser más de 1.200 personas. Además, a raíz de la guerra en Ucrania, los refugiados que han llegado también se han visto en la necesidad de acudir al Banco. Se ha mostrado preocupado por los meses que están por venir, augurando un "otoño e invierno muy complicado que incrementará el número de personas y familias que necesitarán de los productos recogidos".

En cuanto al tipo de productos que necesitan, indica que lo ideal son los no perecederos que puedan almacenar. También, ha pedido que no se lleven alimentos caducados, puesto que "en recogidas de unos 500kg, entre 40 y 60 están caducados, y no podemos repartir eso". Señala que desde hace una década, en el almacén ya no se ven solo "alubias, garbanzos, pasta y aceite", si no que el espectro se ha ampliado y, "por suerte", ya cuentan con productos de higiene, alimentos frescos y otros de primera necesidad.

Ha aprovechado la ocasión para agradecer a los dueños de varios huertos la donación de frutas y verduras que realizan, lo que ayuda a que las familias puedan llevar una alimentación más saludable y equilibrada.

En lo relativo a las donaciones económicas, el Banco no acostumbra a aceptar dinero, aunque no descartan la idea de poner una "hucha solidaria", que le entregarán al Colegio para que compren lo posible con lo recaudado.

Voluntarios en noviembre

La llegada de la pandemia provocó que la mayoría de los voluntarios del Banco de Alimentos "desaparecieran por el miedo al contagio, algo lógico". Aunque Rincón apunta a que no necesitan para este acto, si los necesitarán para la gran recogida del mes de noviembre. La fecha aún está por concretar, pero previsiblemente será a partir del día 20.

Crecimiento del Colegio de Mediadores

Desde el Colegio han agradecido a los 30 mediadores que forman parte de la institución y "animan a otros de la provincia a que se sumen para crear una organización más fuerte y sólida, como la que está presente en otras provincias". En Zamora hay más de 80, y confían en que a través de actividades como esta, consigan proyectar los objetivos y la filosofía del Colegia y lograr que cada día sean más.