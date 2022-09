Guarido, gran incógnita ante las elecciones municipales: "He cumplido un ciclo, pero no descarto nada"

Agosto ya queda atrás y la actividad política empieza a desperezarse tras la tregua veraniega. El despertar del movimiento se antoja esta vez brusco, en un año en el que los responsables de los partidos deberán aclimatarse pronto a la rutina. Al fondo del curso, allá por el mes de mayo, aparecen las Elecciones Municipales que servirán para elegir a los alcaldes de los 248 ayuntamientos de la provincia, y el trabajo para trazar estrategias, elegir candidatos y encajar los cambios será intenso desde el primer momento. De hecho, las formaciones principales que operan en el territorio tienen en mente la idea de resolver ciertas cuestiones principales ya en las próximas semanas, por lo que el inicio de la etapa preelectoral es un hecho en Zamora.

Las pistas de Guarido

Los primeros focos apuntan ahora a la capital, donde ningún partido ha definido aún quién será su candidato. Tampoco Izquierda Unida, que vive pendiente de la incógnita de Francisco Guarido. El alcalde ofrece pistas, pero no termina de confirmar nada: “Cuando acabe el mandato, habré cumplido un ciclo más que suficiente de 24 años en la política municipal. Creo que habré batido muchos records de tiempo”, explica el alcalde en declaraciones a este medio.

Guarido insiste en ese mensaje, y desliza la pertinencia de que Izquierda Unida busque a alguien capaz de continuar con el proyecto que le llevó a la Alcaldía de la ciudad en 2015, pero evita confirmar su marcha. De hecho, al ser cuestionado directamente por el asunto, el alcalde reconoce que ni el escenario de su salida ni el de su continuidad están ahora mismo descartados: “Nosotros formamos parte de un partido a nivel nacional que tiene sus plazos, pero creo que lo razonable es que el candidato se conozca antes de final de año”, añade el responsable local.

Dudas personales, pero respaldo colectivo

Ya hace unos meses, Guarido había dejado claro que la idea del partido es presentarse a las elecciones de mayo de 2023 con el objetivo de defender la idoneidad de su proyecto para gobernar la ciudad, más allá de quien sea el candidato. Lo previsible es que los electores puedan escoger una papeleta con las siglas de Izquierda Unida y que el actual alcalde forme parte esencial de la campaña para buscar un tercer mandato, sea o no el rostro visible del cartel.

El PP definirá pronto su candidato

Mientras Guarido y los suyos terminan de decidirse, los partidos tradicionales manejan su propio calendario, condicionados también por la aprobación de los procesos internos a nivel nacional. En el caso del Partido Popular, su presidente, José María Barrios, se mantiene hermético sobre la identidad del candidato o candidata para la capital, aunque la idea ya está definida y la intención de la formación es revelar el nombre a finales de este mes o en octubre.

Barrios es consciente de que el PP debe hacer un esfuerzo particular por recuperar el poder en los grandes núcleos, tras los fiascos de 2015 y 2019, por lo que el partido remará durante los próximos meses para partir bien posicionado: “Es cierto que nuestras siglas están en un momento de subida, pero eso no vale si no hacemos buenas listas”, reflexiona el responsable de los populares, consciente de que eso es aplicable tanto para la ciudad como para el resto de los ayuntamientos de la provincia.

El PP elegirá de manera directa a su candidato para la capital, mientras que el PSOE lo hará mediante un proceso de primarias, siempre y cuando haya más de un aspirante. El calendario que manejan los socialistas señala que ya el 19 y el 20 de septiembre se podrán presentar las precandidaturas, por lo que apenas faltan un par de semanas para conocer la identidad de los posibles cabezas de lista.

El secretario de Organización del partido en la provincia, Iñaki Gómez, destaca la vigencia de este proceso abierto, y recuerda que la idea es escoger al cabeza de lista de la ciudad antes de abordar definitivamente el resto de las candidaturas. Aquí, tampoco hay nombres sobre la mesa de manera explícita, pero todo apunta a que David Gago optará a liderar el proyecto del PSOE para la capital. La duda reside en saber si tendrá algún rival interno.

Gago evita dar pasos en falso

Lejos de ese escenario, el interesado insiste en que aún es muy pronto para hablar sobre una hipotética candidatura, y aboga por ser “respetuoso” con el proceso del PSOE: “Esto tiene que funcionar con las máximas garantías”, remarca Gago, que ha ejercido durante todo el mandato como portavoz del partido y que, ya hace unos meses, dio el paso para convertirse en el responsable orgánico de Zamora ciudad.

Requejo señala que aún tiene que pensar sobre su futuro

En lo tocante al otro partido con representación en la capital, Ciudadanos, tampoco hay demasiadas certezas, y la cuestión cobra importancia si se tiene en cuenta que su líder, Francisco José Requejo, es también el presidente de la Diputación: “El día a día nos absorbe y aún tengo que pensarlo”, señala el dirigente liberal al ser cuestionado por su futuro. Esas dudas no solo tienen que ver con si el responsable de La Encarnación concurre o no a los comicios, sino con la marca que pueda escoger para continuar su carrera política.

“Tengo que pensarlo todo: ver qué proyecto nos ofrece Ciudadanos y si yo quiero dar ese paso”, advierte Requejo, que sí desliza que considera “mejorable” el actual modelo de ciudad y que confía en no demorar demasiado la decisión: “Esperemos que a finales de septiembre o principios de octubre”, aclara el dirigente liberal.

Cuestión de semanas

El repaso por las fechas que aportan los distintos protagonistas deja patente que la resolución de muchas incógnitas en torno a lo que ocurrirá en la capital se resolverán en las próximas semanas. Los partidos principales apuestan por dejar zanjada esa cuestión y centrarse con prontitud en la confección de las candidaturas de la provincia, las que marcan el resultado en la Diputación y las que configuran después el mapa del poder local que ahora mismo gobierna con autoridad el Partido Popular. Suyas son 157 de las 248 alcaldías de la circunscripción.

El presidente de la organización, José María Barrios, apela a hacer un esfuerzo para presentar 248 candidatos ganadores y para posicionar bien al partido con el objetivo de que las siglas sean un apoyo y no una rémora: “Vamos a trabajar por los ciudadanos, a atenderlos desde las instituciones en las que nos toca gobernar y a hacer la labor de control que venimos haciendo desde la oposición en el resto de los municipios”, defiende el líder del PP.

Esa tarea útil y la campaña pedagógica formarán parte también del plan del PSOE, según recalca Iñaki Gómez: “A nivel político, tenemos que trasladar el esfuerzo que está realizando el Gobierno central a nivel social, más allá del ruido”, explica el dirigente socialista, que cita la subida de las pensiones y del salario mínimo interprofesional, la reforma laboral, los incrementos de las becas o el ingreso mínimo vital: “Si lo comparamos con la gestión autonómica, es doloroso que no lo sepamos trasladar”, añade Gómez.

Los casos de Huerga y Del Bien

En cuanto a la confección de sus listas para la provincia, el PSOE mantiene que los alcaldes que estén actualmente en el ejercicio del cargo podrán repetir como candidatos, si así lo desean. Eso incluye, por ejemplo, a Luciano Huerga, que podría aspirar a un tercer mandato en Benavente, pero no a Tomás del Bien, que al haber sido expulsado del partido tendrá que esperar a la resolución del comité municipal y a la aprobación del provincial si quiere volver a concurrir dentro de la candidatura socialista. La ventaja aquí para el regidor toresano es que ambas partes parecen condenadas a entenderse para prolongar un idilio electoral que ha sido muy rentable en los últimos años.

Los proyectos que quedan pendientes

Más allá de la estrategia electoral que sigan los partidos, los próximos meses tomarán forma de contrarreloj para los equipos de Gobierno municipales y provinciales. Ningún líder tiene asegurada su continuidad en ninguna localidad, y todos son conscientes de la importancia de cerrar o encarrilar sus asuntos para poner un lazo a su legado, abrir un camino despejado para quien venga o afrontar los cuatro años siguientes con nuevos objetivos que cumplir.

En lo que concierne al Ayuntamiento de la capital, Guarido reconoce que la actividad irá descendiendo a partir de marzo de 2023, una vez se hayan convocado las elecciones y resulte más complejo avanzar en los asuntos propios de la gestión. Por tanto, el equipo de Gobierno de Izquierda Unida tiene seis meses por delante para ir zanjando cuestiones y “rematar lo que queda por hacer”.

El alcalde recuerda que hay muchos planes en marcha, y obras concretas por resolver, como la del Museo Pedagógico, la nueva pista de BMX, el vaso de la piscina de la Ciudad Deportiva, los trabajos en la avenida del Ferrocarril o en la plaza de la Puebla, o la remodelación del campo de fútbol anexo del Ruta de la Plata. Todos estos proyectos deberían empezar a plasmarse en el mes de octubre.

Más allá de eso, el Ayuntamiento sigue pendiente de que la Junta avance para dar comienzo a las obras del Centro Cívico, del Conservatorio o del Museo de Semana Santa: “Se trata de dejar todo rematado y con los deberes hechos”, añade Guarido, que se muestra satisfecho con la labor realizada “a pesar del tiempo perdido por culpa de la pandemia”. En el debe, el dirigente local reconoce los errores en el Banco de España, aunque también confía en iniciar pronto la nueva licitación para que el asunto quede encauzado antes del paso por las urnas.

La "silver" en el horizonte de la Diputación

Por su parte, Francisco José Requejo explica que los esfuerzos de la Diputación están puestos ahora en lo inminente, que es la celebración de la feria Fromago entre el 15 y el 18 de septiembre. A partir de ahí, el fortalecimiento de la estrategia “silver economy” centrará buena parte de la atención de cara a los meses que faltan de mandato.

El objetivo del equipo de Gobierno provincial es inaugurar durante este año 2022 el parque tecnológico vinculado a la “silver” cuyas obras se están ejecutando en estos momentos en las instalaciones de la Aldehuela. Si todo marcha bien, la apertura, ya con empresas en su interior, se producirá casi a continuación de la conclusión de los trabajos, y eso “debe ayudar” a que la estrategia cuente con un respaldo, como deslizó el propio Requejo. La idea final es que el éxito en ese plan dé continuidad a la iniciativa, gobierne quien gobierne desde 2023.

La depuración y las carreteras, entre los objetivos provinciales

Aparte de la celebración de la feria Fromago y del impulso a la estrategia “silver”, la Diputación también tiene en mente resolver otras cuestiones más relacionadas con el día a día de los pueblos y con las demandas que llegan procedentes de los ayuntamientos. Así lo aclara su presidente, Francisco José Requejo, que aboga por avanzar en el arreglo de carreteras en la provincia y también por cumplir los trámites previstos para mejorar la depuración en municipios de menos de 500 habitantes.Por otro lado, la institución provincial también contempla la puesta en marcha de una convocatoria muy demandada para el arreglo de caminos rurales y confía en resolver otras peticiones para incidir en la mejoría de las condiciones del medio rural, dentro del ámbito competencial que le corresponde.“En estos tres años y unos meses, hemos sacado muchas cosas adelante”, apunta Requejo, que apuesta por seguir por la misma línea, “sin correr”, más allá de que el tiempo del mandato apremie: “Hay que seguir, aunque sean otros quienes lo rematen”, zanja el presidente.