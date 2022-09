“Hace treinta años, la magia era una actividad casi desconocida en la ciudad”

Adelantadas unas semanas antes de las habituales fechas de septiembre, las Jornadas Internacionales de Magia arrancan mañana viernes con un programa completo que vuelve —tras la adaptación obligada por la pandemia en estos dos últimos años— con las propuestas clásicas de espectáculos de calle para todos los públicos, visitas a residencias y hospital o viajes por la provincia para llevar el ilusionismo más allá de la capital, sin olvidar las galas en el Teatro Principal. Paulino Gil, coordinador de esta propuesta mágica, agradece la colaboración de instituciones, profesionales, medios de comunicación y público para llegar a las 29 ediciones con el mismo espíritu del primer año.

–A un paso de cumplir los treinta años, ¿se imaginaba llegar tan lejos cuando comenzó con este proyecto?

–No teníamos ni idea. Cuando empezamos, era un propuesta muy novedosa, no solamente en Europa, me atrevería a decir que incluso a nivel mundial. No había un festival de estas características sobre magia para el gran público, como otros de teatro o danza. Nuestro objetivo era que se conociera este arte con números uno, proponiendo una programación continuada. Surgió la idea de hacerlo en Zamora y empezamos, evolucionando poco a poco.

–Ha sido un largo camino de éxito.

–La primera edición se celebró en febrero, coincidiendo con Carnaval y, al principio, eran solo galas de magia en el teatro. Con el tiempo fuimos creciendo y haciendo magia en la calle o magia solidaria, que se recupera este año tras la pandemia.

–¿Zamora se ha ganado el apelativo de ciudad mágica, al menos durante septiembre?

–Hace treinta años la magia era una actividad prácticamente desconocida en la ciudad. Lo que se ha conseguido es gracias a una labor conjunta de la organización, los artistas que llegan de todas las partes del mundo, las instituciones que nos apoyan, los medios de comunicación que nos dan cobertura y, por supuesto, los más importantes, los miles de espectadores fieles que hay cada año. Entre todos hemos conseguido que Zamora sea parte de la historia de la magia, así que hay que dar la enhorabuena a todas las partes.

Cuando empezamos, era una propuesta muy novedosa, no solo en Europa, sino a nivel mundial

–Nació como una propuesta para el gran público, pero ¿qué imagen hay de estas jornadas entre los magos de todo el mundo?

–Los magos que vienen no solo hacen su trabajo, sino que disfrutan de un buen ambiente, convivencia y descubrimiento de la ciudad y la provincia. Ellos se han convertido en los mejores cónsules de Zamora. Luego coincides en otros encuentros alrededor del mundo y hablan de Zamora, lo que es precioso. No están obligados a ello, por supuesto, pero incluso se ofrecen a actuar en la ciudad. Hace tres semanas, por ejemplo, tuve la suerte de participar en el Congreso Mundial de Magia, celebrado este año en Quebec, donde acudieron 2.500 magos, y allí se oyó hablar de Zamora. Es un placer que sean embajadores de nuestra ciudad y del festival por todo el mundo.

–¿Las jornadas se han convertido también en una reclamo turístico para esta época del año?

–Todo este tipo de actividades ayudan a crear marca de ciudad y al final algo aportan, pero no voy a decir que los turista vengan ahora exclusivamente por la magia, sería muy pretencioso por nuestra parte. Pero sí que sé que hay familias enteras que vienen estos días a la ciudad para hacerlo coincidir con las jornadas y repiten año tras año. Creo que siempre es importante que una ciudad tenga actividades culturales, de magia o de otro tipo, convirtiéndolo en un reclamo turístico más.

–¿Qué se puede destacar de la programación de este año?

–Aunque la estructura de las jornadas se mantiene, tratamos que el programa sea diferente cada año, a excepción de las dos últimas ediciones por la pandemia, donde nos adaptamos para no tener que cancelarlas. Este año, aparte de las galas internacionales en el Teatro Principal, vamos a seguir con la magia de calle y regresa la magia solidaria, además de la magia viajera, que nos llevará a San Cristóbal de Entreviñas, Villardeciervos, Montamarta, Ferreras de Abajo y Villarrín de Campos. Una propuesta muy original será el Museo Encantado, que se va a representar varios días en el Etnográfico. Se trata de una experiencia totalmente original y novedosa en el mundo de la magia, donde se representan cuatro espectáculos simultáneos para pequeños grupos de personas, con lo que hay previstas más de 300 representaciones. A la gente que acuda al Etnográfico se le dirigirá por varias atracciones mágicas para disfrutar de una experiencia diferente.

Este tipo de eventos ayudan a crear marca de ciudad y al final algo aportan al turismo

–¿Ha sido más sencillo organizar esta edición, tras las dos anteriores determinadas por la pandemia?

–No estamos relajados del todo, seguimos atentos a que pueda modificarse cualquier situación. Lo cierto es en que estos dos años cada día era una aventura, porque cambiaban las normas y el reglamento y la verdad es que ha sido una labor de equipo muy importante. Cuando estas cosas las llevas muy dentro no te puedes relajar, porque quieres dar lo mejor durante estos días. El equipo está pendiente y expectante para que todo salga bien y poder solventar cualquier situación. Durante estos diez días vamos a ver el trabajo de todo un año.

–¿Qué destacaría de las habituales galas mágicas del Principal?

–Las galas son una tradición, con la actividad que empezamos todo esto, así que se han convertido en nuestro baluarte. Va a haber cuatro magos de escena, presentados además por un mediático como es Jandro, conocido por su etapa en el programa El Hormiguero. Tenía una promesa conmigo y la ha cumplido. Yo llevaba años pidiéndole que viniera a las jornadas y me había prometido que lo haría cuando dejara la televisión. Así lo ha cumplido. En el teatro estará el argentino Rada, un auténtico fenómeno a nivel mediático no solo en Latinoamérica. De hecho, arranca en Zamora su gira por Europa. Es muy completo, porque además de mago es cantante, malabarista y un gran comunicador. Le acompañará Tan Na Manga, triunfadores este año en el congreso de Quebec. De hecho, traen ese espectáculo al Principal. Y luego estará Lautaro, nuestro representante español, que evoluciona la magia hacia otras artes más visuales, con técnicas de circo. Es difícil describir lo que hace, personalmente, creo que es una de las personas que, hoy en día, está evolucionando la magia de escenario en España.

Dentro del programa, el Museo Encantado será una experiencia totalmente original

–A punto de comenzar a disfrutar mañana de esta nueva edición de las Jornadas Internacionales de Magia, ¿están ya pensando en lo que harán para celebrar el próximo año su trigésimo aniversario?

–En eso estamos, pero nos guardaremos el secreto, como los buenos magos (risas). Habrá que hacer algo especial, como hicimos cuando cumplimos veinte años y logramos entrar en el Libro Guinness de los Récords por hacer aparecer a la vez el mayor número de varitas. Estamos barajando distintas opciones y me están ayudando a ellos mentes creativas a nivel mundial. Algo se hará seguro, aunque también es cierto que solo llegar a cumplir treinta años es algo ya muy especial.