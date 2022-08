El desperdicio de alimentos se ha convertido en un problema global desde hace ya más de una década. La ineficiencia en el sistema de alimentación y sostenibilidad genera graves repercusiones económicas, ecológicas y sociales, por lo que diversas instituciones, tanto públicas como privadas, se encuentran inmersas en la búsqueda de soluciones y planes con los que paliar esta problemática.

Según el último informe publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, durante 2021 el desperdicio de alimentos se redujo un 8,6 por ciento, aunque, se desperdiciaron 1.245,88 millones de kilos. De media, cada persona desperdició 28,21 kilos el pasado año y en más de trece millones de hogares se seguían desperdiciando alimentos, es decir, en tres de cada cuatro casas.

El desperdicio disminuye en Zamora

En Zamora la tendencia ha sido la misma que en el panorama nacional. El desperdicio ha disminuido y los motivos son varios. Por una parte, con la relajación de las medidas por la pandemia, los ciudadanos volvieron a salir de casa para realizar algunas de sus comidas diarias, dejando en un segundo plano, en algunas ocasiones, las realizadas en el hogar, por lo que el desperdicio en este es menor. Por otra parte, el presidente del Banco de Alimentos de Zamora, Andrés Rincón, “señala el aumento de los precios como una de las causas clave”. Pese a que en estos momentos “la despensa” de la organización “esta bien cubierta y surtida, temen que el otoño y el invierno será duro por el incremento en el coste de la cesta de la compra”. Por ello, razona que “el ciudadano medio controla más lo que adquiere porque ese gasto, a final de mes puede suponer una diferencia”.

Aplicaciones contra el despilfarro

El la ciudad se han llevado a cabo diversas iniciativas privadas para contribuir a la lucha contra el desperdicio. Por ejemplo, aplicaciones móviles como “Too Good to Go” que, con el objetivo de evitar el despilfarro, facilita que el usuario pueda adquirir “packs sorpresa” en diferentes establecimientos como supermercados, cafeterías, restaurantes, panaderías o fruterías, entre otros, a un precio muy reducido. De esa forma, los locales evitan tirar productos en perfecto estado, pero que no podrían poner a la venta al día siguiente, y los clientes se llevan el mismo producto con un coste mucho menor.

De la misma forma, los supermercados venden a precios más económicos productos cuya fecha de caducidad está próxima y a través de redes sociales también se regalan productos de las huertas.

Concurso de recetas de aprovechamiento para abuelos influencers

La Asociación de Fabricantes y Distribuidores, bajo la iniciativa “la alimentación no tiene desperdicio” ha lanzado el concurso “Abufluencers contra el desperdicio”, en el que los mayores, grandes expertos en la lucha contra el despilfarro, podrán ganar un almuerzo o cena para dos en un restaurante con Estrella Michelin. Para participar, deberán enviar un vídeo en el que expliquen el paso a paso de la receta de aprovechamiento más icónica y especial. Desde la organización invitan a ala creatividad y a que sean los nietos los que graben a sus abuelos y les ayuden a montar y enviar el vídeo, que no debe tener más de un minuto de duración. Para finalizar, solo se debe cumplimentar el formulario de registro disponible en la web de Abufluencers, que estará disponible hasta el quince de septiembre de 2022.