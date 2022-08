Las altas temperaturas que han estado y continúan azotando a Zamora han tenido graves consecuencias no solo en las personas o en el ecosistema, sino también en los animales. Las mascotas son unas de las principales perjudicadas por este calor, ya que se han registrado una multitud de golpes de calor en animales. El 14% de los casos se determinan como graves en la región de Zamora, por ello un nuevo estudio reconoce la importancia de saber reconocer a tiempo los primeros síntomas de insolación.

Según datos del año pasado, el 57% de los perros que llegan al veterinario con golpes de calor graves acaban falleciendo. Si que es verdad que las insolaciones siguen causando la muerte en las mascotas, pero el porcentaje se ha reducido debido a que “los dueños cada vez están más concienciados en cómo actuar con los animales con estas temperaturas”, declaró el responsable de la clínica veterinaria Fernández Domingo de Zamora; aunque cada verano se continúan dando casos sobre todo en perros y gatos que llegan con síntomas a las clínicas.

El calor es uno de los principales motivos que se denominan como urgentes en las veterinarias zamoranas y por ello cada vez existen más casos de animales a los que les da algún tipo de reacción el calor, según la clínica veterinaria Servet de Zamora, el golpe de calor es el caso más frecuente. Con las altas temperaturas, los dueños se llevan mucho a los animales a playas, embalses o ríos para refrescarse, esto produce que sus patas se reblandezcan con el agua, por lo que el animal se vuelve más susceptible a las quemaduras, sobre todo en la zona de las almohadillas, por donde transpiran, debido al contacto con el asfalto hirviente, que puede llegar a superar los 60 grados de temperatura.

En cambio, los gatos al permanecer durante casi todo el día dentro del hogar, en vez de ser más propensos a los golpes de calor, reaccionan de otras maneras desarrollando problemáticas como “cistitis, dermatitis húmeda y muchos problemas de estrés”, explica una de las responsables de la clínica veterinaria Servet de Zamora.

Indicios alarmantes

Los síntomas que padecen son muy similares a los de las personas, aunque depende también la fase de deshidratación o de golpe de calor en la que se encuentren, pueden variar al respecto. Los síntomas principales que pueden presentar son: una respiración fría y forzada después de haber descansado, un jadeo sin pausa, con la boca abierta, la lengua fuera e incluso a veces hinchada. Los resollos son producidos para intentar reducir la temperatura corporal y los vasos sanguíneos se dilatan para provocar una circulación de la sangre y bajar rápido la temperatura. Los perros no son capaces de regular la temperatura a través del sudor como los humanos, ya que son muy sensibles a la hipertermia y a los golpes de calor, por lo que la difícil eliminación del calor por medio de las glándulas provoca una mayor facilidad para que se produzca un golpe de calor. Estos síntomas no solo de dan cuando el animal está con un calor extremo, sino que también depende mucho de las enfermedades, la actividad física y la raza de la mascota.

Las razas de morro chato, como los bulldogs, el bóxer y el pequinés son más propensos a estas afecciones por sus dificultades respiratorias; pero los perros de cualquier raza tienen el riesgo de sufrir golpes de calor, y más aún en este verano que se han dado tres olas de calor infernales.

Para remediar estas situaciones, hay que “bajar rápidamente la temperatura y estimular el riego, y aún así puede que no lleguen a superar el problema”, aclaró la clínica veterinaria Servet. Estar atento a lo síntomas de estos animales es primordial, para detectar cuanto antes cualquier tipo de indicio que lleve hacia señales más graves como pueden ser los vómitos y la diarrea, que significa que los órganos internos del animal empiezan a dañarse o si el color de las encías pasa de salmón a rojo.

Para aquellos casos en los que se pueda resolver el problema sin acudir al veterinario, lo primordial es tratar de bajarles la temperatura depositándolo en un área a la sombra, mojarlo con agua no muy fría, dándole agua para hidratarle e incluso conectar el aire acondicionado para enfriar el ambiente. Los expertos aconsejan llevar agua encima a la hora de sacarles de paseo para evitar estos problemas, y por supuesto nunca dejarlo encerrado en el vehículo, ya que se condensan altas temperaturas y estos animales no las pueden soportar. Las veterinarias zamoranas también afirman que durante el tiempo de estío se ve en incremento un mayor abandono de las mascotas debido a la difícil conciliación con las vacaciones del verano y no hacerse debidamente responsables. Este hecho se da sobre todo en las grandes ciudades. Aunque si es verdad, que también ocurre al caso contrario cuando las abandonan a la vuelta de vacaciones, también por la imposible conciliación laboral. Este verano ha sido el más caluroso de la historia en Zamora y los perros abandonados aumentan el porcentaje de fallecimientos, porque no tienen atención médica.