"Lo que es una anomalía histórica es que el consejero (de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones) siga en el cargo". El lider nacional de UGT, Pepe Álvarez se ha sumado en Zamora a las peticiones de dimisión o cese del consejero de Medio Ambiente por su gestión de los incendios forestales de Zamora, que han arrasado más de 60.000 hectáreas, durante una visita a las zonas afectadas.

"Aquí hay alguien tan estúpido que cree que si el día 1 de julio es el día que se pone en marcha el sistema de lucha contra los incendios el 15 de junio no puede pasar nada. Pues miren, no, los incendios siempre y especialmente en estos momentos de cambio climático se producen cuando las condiciones favorecen que se van a producir", señaló el sindicalista.

"Los incendios se apagan en otoño, invierno y primavera por eso los contratos deben ser de todo el año porque no solo hay que pensar en extinción sino en preparación del monte si es posible para que no haya incendios y si no, que no cojan esas dimensiones", indicó Álvarez.

"El cambio climático posiblemente tenga una anomalía histórica. Pero la anomalía histórica es el Gobierno de Castilla y León y que el consejero continúe de consejero (en referencia al de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones), eso sí es una anomalía histórica. No hay referencias en el mundo que ocurran siniestros, situaciones como las que han ocurrido en las que claramente se ve que hay responsabilidades que con otra política seguramente no hubiera sucedido lo que ha sucedido y que no pase nada. Y que los mismos que decían hace un año que no era necesario reforzar los servicios de extinción de incendios, los mismos que decían que no era necesario hacer política de prevención ahora se hayan caído del caballo y hayan entendido que sí, que es necesario trabajar los doce meses. Yo creo poco en que las mismas personas hagan políticas contrarias a lo que piensan. Por eso creo que sería bueno que se diera paso a nuevas personas, con nuevos proyectos, no pasa nada, es lo que ocurre en democracia”, dijo el líder nacional de UGT.

Coordinación

Álvarez defendió una política coordinada tanto a nivel europeo como, dentro de España, entre el Gobierno central y las comunidades autónomas para atajar los incendios y expuso datos que hablan, a su juicio, del "desastre" de la situación actual. En 1980, antes de las transferencias a las comunidades autónomas, en Icona (Instituto para la Conservación de la Naturaleza), tenía mil agentes forestales en toda España; hoy son 600 sumados los de todas las autonomías.

En relación a la política de la Junta, a propuesta de las consejerías de VOX para contratar a 400 desempleados en las tareas de limpieza del monte, el líder de UGT explicó que "puede haber gente que sea tan ignorante que crea que aquí la solución es ver si cogemos a unos cuantos parados y los mandamos al monte. Y si hay suerte y alguno no quiere ir ya montamos una campaña para decir que en España el problema no es el paro sino la gente que no quiere trabajar. No perdone, esto ya no va de coger al primero que encuentras, sino de formar a la gente, darle estabilidad contractual a la gente y generar un nuevo sector de trabajadores para poder luchar contra el fuego y resistir los efectos del cambio climático", señaló el sindicalista

Además Álvarez abogó por una "planificación territorial adecuada, mejorar la gestión forestal y el desarrollo de pueblos vivos que sean fuente de empleos verdes de calidad, porque en buena medida los efectos de los grandes incendios vienen derivados de la "despoblación en las zonas rurales".

Las ocho demandas del sindicato inciden en políticas a corto, medio y largo plazo, de lucha contra los incendios forestales. "Hay cuestiones muy importantes que están pendientes, leyes que han de regular la actividad de los agentes medioambientales, forestales, que están medio paralizadas por el posicionamiento de las comunidades autónomas, que se oponen con nocturnidad y alevosía sin explicar por qué han dicho que no, básicamente porque no quieren gastar dinero".

"Y es imprescindible el estatuto de los bomberos forestales, que acabemos con esta situación de precariedad, de indignidad, personas que son contratadas seis meses con sueldos cercanos al salario mínimo interprofesional".

Negociación autonómica

Faustino Temprano, secretario general autonómico de UGT, explicó que se está negociando un gripo de 180 grados en la política forestal, aunque dijo que aún no hay un acuerdo. Señaló que es vital llegar a un acuerdo en septiembre para que las medidas puedan tener un respaldo en los presupuestos del próximo año que UGT cifra en torno a 90 millones de euros para contratar persona los 12 meses del año y trabajar en prevención. “Las competencias son exclusivamente al cien por cien de la Junta y no le puede echar la culpa al Gobierno de la nación”.

Al incendio, con mocasines de piel

“No podemos seguir como en el siglo XIX a pesar de que ahora la Junta la dirigen personalidades típicas del siglo XIX que se pasan el día entre romerías y corridas de toros como si estuviéramos en la España goyesca", significó el secretario autonómico de la Federación de Servicios Públicos, Tomás Pérez.

Criticó el plan “presentado por el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García, Gallardo, un señor que a ver incendios con mocasines de piel. Dijo que iban a contratar a 400 parados para limpiar los campos se piensan que la prevención es quitar astillas de los caminos. No señor la gente que está en los montes tiene que tener una formación para hacer cortafuegos y servicios silvícolas, hay que saber como reforestar, no es coger a 400 personas del paro, darles una escoba y mandarlos al monte".