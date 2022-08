Zamora contará con casi 14 kilómetros de ciclocarriles en las calles, básicamente viales destinados al paso de bicicletas pintados en la calzada por donde también circulan los coches, con velocidad limitada a 30 kilómetros por hora. Como el muchos casos habrá ciclocarril en ambos sentidos de la misma calle la longitud total de las nuevas vías para bicicletas superarán los 22,5 kilómetros.

Se trata de 17 tramos que tratan de configurar recorridos coherentes por toda la ciudad. De dos sentidos es el de carretera de la Estación, Antón de Centenera, Miguel de Unamuno, Carlos Pinilla y Reyes Católicos (1.400 metros); el de Ronda de la Feria, Ronda de San Torcuato, Alfonso IX, avenida de Portugal, Puente de Hierro (que los ciclistas deberán cruzar andando) y calle Salamanca (1.870 metros); el de Trascastillo, avenida de Vigo y avenida del Mengue ((1.670 metros); Ronda de Puerta Nueva y Bajada de San Pablo (520 metros); Guerrero Julián Sánchez y Arapiles (zona Cuatro Caminos, mil metros); avenida de Requejo (340 metros); Príncipe de Asturias (mil metros); y Víctor Gallego, Tres Cruces y Cantero Villamil (910 metros).

Con bicicarril de un solo sentido quedarán los tramos de Campo de Marte, Amargura y Santiago Alba Bonifaz (1.080 metros); calles Magallanes y Peña de Francia (820 metros); San Andrés y Candelaria Ruiz del Árbol (470 metros); avenida Obispo Acuña (490 metros); doctor Olivares (420 metros); Ponce de Cabrera (600 metros); calles Fray Toribio de Motolinia, Libertad y Brahones (600 metros) y calles Santa Teresa y Guardia Civil (600 metros).

El contrato sale a licitación por valor de 96.747 euros, IVA incluido. Sin IVA son 76.430 euros, de los que la mitad, 38.215, son de fondos europeos y del Gobierno.

“Timocarriles”

Desde el Grupo de Trabajo de Bici ciudad y Bici provincia de Acción Ciclista “José Antonio Portales” que preside Fermín Cabrero y coordina la arquitecta Pilar Camba e integrado en la plataforma nacional Conbici, su portavoz, Fernando Mesonero explica que la implantación de ciclocarriles es una medida necesaria, que incluso llega con retraso, ya que había ya un trabajo previo hecho en el Ayuntamiento.

Sin embargo, advierte que no es suficiente y debe venir acompañado de otras medidas, ya que este tipo de ciclocarriles no van a dar la seguridad suficiente a niños y personas vulnerables, por lo que no llama a su utilización a personas que se sientan poco seguras. Por ello, para que no sean “timocarriles”, pide seguir avanzando en medidas de movilidad sostenible.