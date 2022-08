Un zamorano laureado por el público en Nueva York

Se vino de Nueva York sin el Faro de Oro, pero con el mejor de los premios que busca un actor: laureado por el público, “gente de a pie me paraban por la calle porque habían visto la película. Nos quedamos con ese premio”, explica el protagonista de “Menina Casilda”, el zamorano Álvaro de Paz y la joven Paula Varela.

El título independiente, dirigido por el francés Eric Du Bellay y con guión de Mario Parra, triunfó en el Lighthouse Internacional Film Festival de la Gran Manzana y sorprendió, tanto que “Eric y yo creíamos que podíamos ganar, en el “rum-rum” del festival éramos favoritos, los directores que participaban nos dijeron que nuestra película era muy buena, incluso, nos comentaron que para los del certamen era mejor corto del festival”. Un Festival alternativo en el que Álvaro de Paz colocó a Zamora en un lugar sobresaliente entre más de 4.000 producciones de todo el mundo que competían por el Faro de Oro.

La suerte se decantó por un film japonés, un musical, “más exótico, también muy bueno”, resume Álvaro (Hormías) de Paz, quien no se fue sin su propio reconocimiento personal como intérprete y sin ofertas, tanto del cine estadounidense, “me cogían para interpretar a un latino”, o del mercado nipón.

“A ver qué ocurre, seguimos en contacto”. Porque quedarse en Nueva York para sondear el mercado es impensable para un actor español, “es carísimo, un alquiler de un piso te cuesta 3.000 euros al mes. Si me llaman con un proyecto concreto, ¡yo encantado! Me habría quedado, ellos van tan rápido que te ofrecen papeles enseguida”. Incluso, “un director japonés me dijo que me contrataba para hacer una película”, oportunidades que no perderá, “continuamos en contacto”.

Con un bajísimo presupuesto, el guión, la propuesta, sorprendió. “Nuestra película costó lo que los norteamericanos se gastan en un día de castings. Menina Casilda es una película artesanal”, tanto es así que “cuando en el Festival me decían que era muy independiente, “como que la hemos rodado en mi casa”, les contestaba y se sorprendían”.

A neoyorquinos, a directores, actores y críticos les cautivó esa historia de la derrota de una exestrella del cine, rota y apartada de la industria y de las mieles de la gran pantalla.

El tono intimista, de derrota pero de tesón y esperanza, la relación estrecha que se establece entre víctima y verdugo que termina por darse la vuelta e invertir los papeles. Es el actor de éxito olvidado de 40 años quien termina bajo el control de la joven de 20 años a la que secuestra en pleno confinamiento por la pandemia del COVID para que sea su partenier en el ensayo de nuevos papeles.

Ese relato, esa reflexión sobre la complejas relaciones humanas es lo que engancha y cautiva al espectador. “Es la venganza del hombre tímido”, indicaba Álvaro de Paz al presentarla, la comunión de dos seres humanos que se encuentran en un momento difícil de sus vidas y “se ayudan a superar sus miedos, sus pérdidas y a crecer como personas”.

El trabajo encajaba a la perfección con el espíritu del Festival Internacional de Cine Lighthouse, un certamen sin ánimo de lucro, volcado en exhibir películas nuevas e innovadoras, muchas de ellas de carácter social; en incentivar a futuras generaciones de cineastas.

Durante un fin de semana atrae a algunos de los principales críticos, productores y distribuidores de cine, a un púbico diverso al que captan con “programas únicos que inspiran, involucran y desafían a través del arte del cine” a ese público, según su propia definición.

Se dieron cita en esta competición destacados directores como el hijo de Dustin Hoffman, Jake Hoffman; o actores consagrados como John Voyage, conocido por su papel en Star Wars, protagonista de uno de los films potentes, agrega el actor zamorano con un entusiasmo propio de quien ha hecho realidad lo que parecía un imposible: llegar a una de las mecas del cine. Se codeó, junto con sus compañeros, con cineastas de todo el mundo, relata, “volvemos con muy buenas expectativas".

Aún sin poderse creer que acarició ese primer premio, “estamos a la espera de la respuesta de otros festivales para concursar”. Embarcado ya en otras aventuras en España, con una película que estrenará en febrero, Álvaro de Paz cree que uno de los aciertos de "Menina Casilda" ha sido la dirección Eric Du Bellay, “con una mirada diferente, que ha hecho una película muy especial”. La experiencia “fue mágica”, recalca el francés, que define la película como “independiente, divertida y original”, que habla del confinamiento y la soledad que causó a todos.